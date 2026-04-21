JEE Main 2026: उत्तर प्रदेश के मेधावियों का शानदार प्रदर्शन, उत्कर्ष ने किया टॉप

JEE Main 2026 के परिणामों में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने शानदार सफलता प्राप्त की है। उत्कर्ष ने 99.99 परसेंटाइल के साथ टॉप किया है, जबकि बड़ी संख्या में छात्र JEE Advanced के लिए क्वालीफाई हुए हैं। जानिए क्या है इन टॉपर्स की सफलता का मंत्र।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) द्वारा सोमवार को घोषित JEE (Main) 2026 के परिणामों ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के इस चरण में प्रदेश के छात्रों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। राज्य में उत्कर्ष ने 99.9992497 स्कोर के साथ न केवल प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमाई है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले (PwBD) श्रेणी में कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत ने 99.

7729247 स्कोर हासिल करके यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सफलता के इस उत्सव में सिटी मोन्टेसरी स्कूल (CMS) के छात्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। विद्यालय के 166 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड के लिए अर्हता प्राप्त की है, जिनमें से 25 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक और 108 छात्रों ने 95 परसेंटाइल से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तेजस राज (99.73) और साक्ष्य वंश (99.71) जैसे मेधावियों ने विद्यालय का मान बढ़ाया है। स्कूल के कम्युनिकेशन हेड ऋषि खन्ना ने बताया कि 'जय जगत सेक्शन' के अंतर्गत छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच संतुलन बनाना सिखाया गया, जो उनकी इस शानदार उपलब्धि का आधार बना। सफलता की कहानियों पर गौर करें तो अनुशासन और त्याग का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। लखनऊ के नितांत त्रिपाठी (99.49) ने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाकर प्रतिदिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की, जिसे उन्होंने अपनी सफलता का मुख्य श्रेय दिया। वहीं, अभ्युदय चौहान ने पारिवारिक प्रेरणा और निरंतर मेहनत के दम पर 99.716 परसेंटाइल हासिल किए, उनका अगला लक्ष्य आईआईटी दिल्ली है। अभ्युदय ने बताया कि असफलता से डरने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारना ही सफलता की कुंजी है। अनुज जैन, जिन्होंने 10वीं कक्षा से ही आईआईटी बॉम्बे जाने का लक्ष्य तय कर लिया था, प्रतिदिन 13 घंटे पढ़ाई करते थे और मानसिक शांति के लिए संगीत का सहारा लेते थे। ऋषिथ राज (99.63) जैसे छात्रों ने स्कूल की पढ़ाई के साथ घर पर छह घंटे की अतिरिक्त मेहनत कर अपने सपनों को साकार किया। अब इन सभी छात्रों की निगाहें आगामी 17 मई को होने वाली जेईई एडवांस्ड परीक्षा पर टिकी हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ पार करने वाले सभी योग्य छात्र अब देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। झांसी के आरव वर्मा और लखनऊ के शौर्य जायसवाल जैसे अन्य कई मेधावी अब युद्धस्तर पर एडवांस्ड की तैयारियों में जुटे हैं। इन छात्रों की सफलता न केवल उनके परिवारों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। यह परिणाम सिद्ध करते हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत, निरंतरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है





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