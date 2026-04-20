JEE Main 2026 परिणाम जारी, कोटा के कबीर छिल्लर ने 300 में से 300 अंक लाकर किया टॉप

जेईई मेन 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कोटा के कबीर छिल्लर ने परफेक्ट स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है। इस साल कुल 26 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किए हैं।

देश की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Main 2026 के परिणामों ने एक बार फिर शिक्षा जगत में कोटा की धमक को साबित कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल के नतीजों में कोटा के कोचिंग संस्थानों का जलवा बरकरार रहा है। देश के टॉप-10 मेधावी छात्रों में से 4 छात्र केवल कोटा से हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत में इंजीनियरिंग की तैयारी का मुख्य केंद्र आज भी यही शहर है। इस गौरवशाली सूची में सबसे प्रमुख नाम कबीर छिल्लर का है,

जिन्होंने 300 में से 300 अंक अर्जित कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त कर इतिहास रचा है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके अथक परिश्रम का परिणाम है, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई सटीक रणनीति और अनुशासित जीवनशैली का भी प्रमाण है। कबीर की यह सफलता लाखों उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने भविष्य को संवारने का सपना देखते हैं। जेईई मेन 2026 के इस संस्करण में प्रतिस्पर्धा का स्तर अत्यंत उच्च था, जिसमें लगभग 11.23 लाख छात्र-छात्राओं ने अपनी किस्मत आजमाई। परिणामों का एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि देश भर से कुल 26 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। हालांकि, इस बार की मेरिट लिस्ट में एक विरोधाभास भी देखने को मिला है, क्योंकि टॉपर्स की इस विशिष्ट सूची में कोई भी छात्रा स्थान नहीं बना पाई है। इन 26 मेधावी छात्रों की उपलब्धि ने न केवल स्वयं को सिद्ध किया है, बल्कि प्रवेश परीक्षा की बढ़ती कठिनाई के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। कोटा के अन्य तीन छात्रों ने भी 5वीं, 6वीं और 8वीं रैंक हासिल कर अपनी कोचिंग नगरी का नाम रोशन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सही मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी माहौल ही सफलता की कुंजी है। कबीर छिल्लर की सफलता के पीछे एक सशक्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि का बड़ा हाथ रहा है। उनके पिता मोहित छिल्लर स्वयं एक आईआईटीयन हैं, जबकि उनकी माता प्रियंका छिल्लर एक शिक्षिका हैं, जिससे उन्हें बचपन से ही घर में पढ़ने का अनुकूल माहौल मिला। कबीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी फैकल्टी और निरंतर अभ्यास को दिया है। उन्होंने रटने की पद्धति को पूरी तरह नकारते हुए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और डीप एनालिसिस को अपनी पढ़ाई का आधार बनाया। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना और अपनी गलतियों का गहराई से मूल्यांकन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोटे-छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में विभाजित किया, जिससे तनाव कम हुआ और प्रदर्शन में सुधार आया। अब कबीर का सपना आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त करना है, जिसके बाद वे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं





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