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JKBOPEE ने मानी प्रिंटिंग में गलती, छात्र के नाम-रोल नंबर मैच न होने पर रद की थी परीक्षा

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JKBOPEE ने मानी प्रिंटिंग में गलती, छात्र के नाम-रोल नंबर मैच न होने पर रद की थी परीक्षा
JKBOPEEप्रिंटिंगगलती
📆08-06-2026 12:51:00
📰Dainik Jagran
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JKBOPEE ने प्रिंटिंग में गलती की मानी है जिसके चलते एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट को रद कर दिया गया था। अब परीक्षा 19 जून को आयोजित की जाएगी।

JKBOPEE ने मानी प्रिंटिंग में गलती , छात्र के नाम-रोल नंबर मैच न होने पर रद की थी परीक्षा , अब 19 जून नई तारीख तय प्रिंटिंग गलती के चलते 7 जून को रद्द हुआ JKBOPEE का एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट अब 19 जून को होगा। नए एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द मिलेगी। 513 छात्रराज्य ब्यूरो, जम्मू। एमएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए कामन एंट्रेंस टेस्ट 19 जून होगा। जम्मू-कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने गत रविवार सात जून को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने जा रहे एमएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए कामन एंट्रेंस टेस्ट को रद कर दिया था। बोर्ड ने अब इस कामन एंट्रेंस टेस्ट को 19 जून के करवाने का फैसला किया है जिसकी अधिसूचना बोर्ड के कंट्रोलर प्रो.

गुरविंद्र राज वर्मा ने जारी की है। नए सिरे से एडमिट कार्ड डाउनलोड की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। हालांकि बोर्ड को कई विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व मिले रहे है कि परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए। इस संबंध में फैसला बाद में होगा। बताते चले कि गत दिवस परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले उम्मीदवार-विशिष्ट ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर विसंगति पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था। परीक्षा रद होने से कुल 513 अभ्यर्थी प्रभावित हुए जिनमें श्रीनगर के 348 और जम्मू के 165 उम्मीदवार शामिल हैं।यह विसंगति परीक्षा शुरू होने से पहले की अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सामने आई। बोर्ड के निर्धारित परीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सीलबंद परीक्षा सामग्री को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार-विशिष्ट ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर विसंगति पाई गई।दस मिनट पहले बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा को रद कर दिया। बोर्ड की चेयरपर्सन प्रो.

मीनू महाजन ने स्वीकार किया कि उत्तर पुस्तिकाओं पर मुद्रित अभ्यर्थियों के विवरण सही तरीके से मेल नहीं खा रहे थे। जब ओएमआर शीट खोली गईं तो छात्रों के नाम और रोल नंबर में मेल नहीं था। एक उत्तर पुस्तिका हमेशा छात्र-विशिष्ट होती है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और फोटो दर्ज होता है ताकि उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। यह समस्या प्रिंटिंग स्तर पर हुई है। अचानक परीक्षा रद होने से अभ्यर्थियों में निराशा फैल गई, खासकर उन छात्रों में जो जम्मू-कश्मीर के दूरदराज क्षेत्रों से श्रीनगर और जम्मू स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे। बोर्ड प्रिंटिंग त्रुटि, नाम मेल न खाने और उससे संबंधित मुद्दों की अंदरूनी जांच कर रह है

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JKBOPEE प्रिंटिंग गलती रद परीक्षा एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 19 जून

 

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