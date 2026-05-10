Jazzed Ramaswamy Hits Out At Centre, MoEF Over Great Nicobar Scheme

Congress leader and Rajya Sabha member Jazzed Ramaswamy has raised serious questions at the Centre and the Ministry of Environment and Forests regarding the Great Nicobar Development Project. He alleged that the government's strong and comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) claim is not supported by documents and reports. Ramaswamy further accused the project's environmental study of being inadequate, incomplete, and against scientific standards. He also accused the project's environmental assessment of being too narrow and lacking crucial information.
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि सरकार जिस मजबूत और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी ईआईए का दावा कर रही है, वह दस्तावेजों और रिपोर्टों में कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय अध्ययन बेहद सीमित, अधूरे और वैज्ञानिक मानकों के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह ईआईए की कमियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने 3 मई को इन पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन अब वे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखना चाहते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के पुराने मेमोरेंडम का दिया हवाला। उन्होंने कहा, ‘ना कानून के मुताबिक अंडमान-निकोबार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बनने वाले बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए व्यापक ईआईए जरूरी होता है। इसके तहत कम से कम तीन मौसमों का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और जैव विविधता पर पड़ने वाले असर का सही आकलन हो सके। साथ ही, व्यापक ईआईए, गणितीय मॉडलिंग और जमीनी सत्यापन अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। जयराम रमेश ने कहा, ‘ईआईए रिपोर्ट में माना गया है कि घने जंगलों की वजह से गहन सर्वेक्षण संभव नहीं हो सका और अनेक हिस्सों का अध्ययन बेहद सीमित रहा है। उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि जंगलों में जो अभी तक सामने नहीं आया, वह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘एंटरग्रांडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किए गए पर्यावरणीय अध्ययन बेहद सीमित, अधूरे और वैज्ञानिक मानकों के खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता ने धमकी भी दी कि वे केंद्र सरकार का लंबे समय तक विरोध करेंगे,.
