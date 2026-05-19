Jack Ryan: Ghost Protocol Review

Jack Ryan: Ghost Protocol is a political action-thriller film based on the fictional characters created by Tom Clancy and continues the story of the TV series Jack Ryan (2018-2023) on Amazon Prime Video. The film stars John Krasinski as Jack Ryan and is set to be released on May 20, 2023. The film is based on the first novel 'The Hunt for Red October' by Tom Clancy and has been adapted into five films. The film also features Ben Affleck, Alec Baldwin, and Chris Pine in the past films. The film revolves around Jack Ryan who is now a civilian in New York and is asked by CIA Director James Greer to retrieve a mysterious package from Dubai. As the mission progresses, they encounter Liam Crown and encounter a series of unexpected events.
हॉलीवुड स्टार जॉन क्रासिंस्की एक बार फिर से अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए जैक रायन के किरदार में लौटे। उनका किरदार दमदार होने के बाद भी कहां बोर करजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में अमेरिकी राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म टाम क्लैंसीज जैक रायन: घोस्ट वार टॉम क्लैंसी द्वारा रचित काल्पनिक पात्रों पर आधारित है और अमेजन प्राइम वीडियो की टीवी श्रृंखला जैक रायन (2018–2023) की कहानी को आगे बढ़ाती है। अमेजन प्राइम वीडियो पर 20 मई को रिलीज हो रही इस फिल्म में जान क्रासिंकी एक बार फिर जैक रायन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। टॉम क्लैंसी ने जैक रायन पर पहला उपन्यास साल 1984 में द हंट फार रेड अक्टूबर प्रकाशित किया था। उसके बाद उन्होंने 18 उपन्यास लिखे, जिनमें से पांच पर फिल्में बनीं। इन फिल्मों में एलेक बाल्डविन, हैरिसन फोर्ड, बेन एफ्लेक और क्रिस पाइन जैसे अभिनेताओं ने जैक रायन का किरदार निभाया। इनमें से क्रिस पाइन वाली फिल्म उपन्यास पर आधारित नहीं थी।साल 2023 में आए चौथे सीजन में जैक रायन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। घोस्ट वार में जैक रायन न्यूयार्क में आम नागरिक की जिंदगी जी रहा होता है। सीआइए के उपनिदेशक जेम्स ग्रीयर (वेंडेल पियर्स) उससे दुबई में एक मुखबिर से रहस्यमयी पैकेज लाने को कहते हैं। जैक पहले तैयार नहीं होता फिर मान जाता है। मिशन में उसके साथ माइक नवंबर (माइकल केली) भी शामिल हैं। शुरुआत में यह बस एक साधारण मिशन लगता है, लेकिन जल्द ही बड़ी साजिश बन जाती है, जब एक महत्वपूर्ण संपर्क व्यक्ति जैक के असली जवाब पाने से पहले ही मार दिया जाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई 6 की एजेंट एमा मार्लो (सिएना मिलर) के साथ मिलकर काम करने को मजबूर जैक और माइक को एक मिशन के बारे में पता चलता है, जिसका संबंध ग्रीयर के अतीत से है। उनके रास्ते में लियाम क्राउन (मैक्स बीस्ली) आता है। क्या जैक और उसके साथी उस रहस्यमयी पैकेज तक पहुंच सकेंगे कहानी इस संबंध में है।धुरंधर बनकर खतरनाक मिशन को अंजाम देंगे Ethan Hunt, नई स्पाई थ्रिलर से मचाएंगे धमा.
