Kia Carens: 3 लाख से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार, कंपनी के सबसे सफल मॉडल में शामिल

Kia Carens, कंपनी की प्रीमियम MPV, ने लॉन्च के करीब चार साल के भीतर 3 लाख से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा के गैप को फिल करने आई ये 7-सीटर कार कंपनी के सबसे सफल मॉडलों में शामिल हो चुकी है।

भारतीय बाजार में MPV कारों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच Kia Carens ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। Kia की इस प्रीमियम MPV ने लॉन्च के करीब चार साल के भीतर 3 लाख से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा के गैप को फिल करने आई ये 7-सीटर कार कंपनी के सबसे सफल मॉडलों में शामिल हो चुकी है। खास बात यह है कि नई Carens Clavis और Clavis EV के आने के बाद इसकी बिक्री को और ज्यादा रफ्तार मिली है। बीते मई तक डोमेस्टिक मार्केट में Carens की कुल 3,01,657 यूनिट्स बेची जा चुकी हैं। इसके अलावा 32,000 से ज्यादा यूनिट्स को एक्सपोर्ट भी किया गया है। फरवरी 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही इस MPV की डिमांड लगातार बनी हुई है। बीते मई में इसके कुल 6,208 यूनिट बेचे गए हैं। Kia इंडिया के सात मॉडल्स के पोर्टफोलियो में Carens फिलहाल तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। पहले स्थान पर Seltos की मौजूदगी है। तकरीबन 6,46,902 यूनिट्स के साथ Seltos पहले स्थान पर और 5,47,252 यूनिट्स सेल्स के साथ Sonet दूसरे स्थान पर काबिज हैं। Carens Clavis को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो एक किफायती MPV में लग्ज़री फील चाहते हैं। इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कुछ नए डिजाइन अपडेट , ज्यादा फीचर्स और अधिक वेरिएंट्स दिए गए हैं। यह एमपीवी 1.

5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार 6-सीटर या 7-सीटर लेआउट भी चुन सकते हैं। इसकी कीमत 11.23 लाख रुपये से शुरू होकर 21.59 लाख रुपये तक जाती है। 500KM रेंज, 360 डिग्री कैमरा और ADAS, आ रही नई TATA SUV6 एयरबैग की सेफ्टी, Nexa से रिकॉर्ड बिक्री, 5 लाख ने खरीदी ये Maruti SU





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