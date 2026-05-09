KCR Nagaraju Subrahmanyam as New CDS: NCL-in-c, 3rd CDCOI, Master of Arts, Defence College Graduate, has been appointed as the next Chief of Defence Staff

The Central Government has appointed Lt Gen NS Rajam Subramani as the next Chief of Defence Staff (CDS), replacing General Anil Chauhan, whose term ends on 30 May 2023.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है। राजा सुब्रमणि जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। फ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी 1 सितंबर 2025 से संभाली हुई है। इससे पहले, उन्होंने 1 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) का पद भी संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला था और भारतीय सेना में उनका करियर 37 वर्षों से अधिक का है। उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों और भूभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। उनके पास चीन-पाकिस्तान सीमा पर काम करने का काफी अनुभव है। शिक्षण और प्रशिक्षण लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के स्नातक हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ब्रैक्नेल में स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली में स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम फिल की उपाधि प्राप्त की है। अपने कार्यकाल के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें...

परम विशिष्ट सेवा पदक अति विशिष्ट सेवा पदक सेना पदक विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं





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National Security Council Of India Chief Of Defence Staff (CDS) NS Rajam Subramani Defence Forces Military Advisor Under Principal Secretary Military Education Military Training

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