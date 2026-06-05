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KGMU दीक्षांत समारोह 13 जुलाई को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास मेहमान, पीजी मेधावियों को नहीं मिलेगा मेडल

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KGMU दीक्षांत समारोह 13 जुलाई को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास मेहमान, पीजी मेधावियों को नहीं मिलेगा मेडल
KGMUदीक्षांत समारोहरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
📆05-06-2026 18:13:00
📰Dainik Bhaskar
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कानपुर के केएजीएम्यू यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 13 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री रजनाथ सिंह इस अवसर पर खास मेहमान होंगे। इस बार पीजी पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट Leistung प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल नहीं दिया जाएगा क्योंकि पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा न हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 मेधावियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित करने का ऐलान किया है। समारोह अटल बिहारी वाजपेई साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे खास मेहमान, पीजी मेधावियों को नहीं मिलेगा मेडल KGMU का दीक्षांत समारोह 13 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इस बार दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास मेहमान होंगे। उन्होंने KGMU का न्यौता स्वीकार कर लिया है। वहीं राज्यपाल दीक्षांत समारोह का आयोजन अटल बिहारी वाजपेई साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन समारोह को भव्य और गरिमामय बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी।प्रवक्ता डॉ.

केके सिंह ने बताया कि इस वर्ष 25 मेधावियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें हीवेट मेडल, चांसलर मेडल समेत कई अन्य प्रतिष्ठित अकादमिक सम्मान शामिल हैं। इन पदकों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों और संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया है। समारोह में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य, छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक भी उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के माध्यम से शैक्षणिक और शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। डॉ.

केके सिंह का कहना है कि समारोह की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जा रही हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। रक्षा मंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति से इस वर्ष का दीक्षांत समारोह विशेष महत्व का होगा।यह पहला मौका होगा जब पीजी के मेधावियों को दीक्षांत समारोह में मेडिकल नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों को कहना है कि पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा न होने के कारण मेधी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इससे पीजी के मेधावियों में निराशा का भाव है।आंधी-बारिश से लुढ़का पारा, श्योपुर पचमढ़ी से भी ठंडालगातार तीसरे दिन शाम को आंधी-बारिशकेरल पहुंचा मानसून, छत्तीसगढ़ में अभी इंतजारआंधी से सिस्टम फेल...

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KGMU दीक्षांत समारोह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीजी मेधावी मेडल

 

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