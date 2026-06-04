KGMU में निलंबन और FIR: प्रति कुलपति और पूर्व OSD पर शो-कॉज नोटिस

गोरखपुर के गुरुवार को केजीएमयू (KGMU) में प्रति कुलपति और पूर्व OSD के खिलाफ कार्रवाई। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद प्रोफेसर संजीव गुप्ता को निलंबित किया गया। मरीजों को बाहरी दवाएं लेने के लिए कहने पर आरोप।

गुरुवार को प्रति कुलपति को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। कुलपति के पूर्व OSD अब्बास के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। प्रोफेसर संजीव गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जनता दर्शन के दौरान गोरखपुर के एक मरीज की शिकायत के बाद एक अनुशासन समिति की गढ़ी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मरीज ने आरोप लगाया कि उसे अस्पताल के बजाय बाहर से लगभग 18000 रुपये की दवा एं और लेंस खरीदने के लिए कहा गया। वही सामान KGMU के HRF स्टोर पर 5 से 6 हजार रुपये में मौजूद था। जांच टीम ने 30 मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की और 17 मरीजों ने बयान और खरीदारी के दस्तावेज प्रस्तुत किए। एक बाहरी व्यक्ति OPD से मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों भेज रहा था, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। निगरानी और प्रवेश नियंत्रण की कमियों के कारण ओटी सिस्टर इंचार्ज और विभागाध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया गया। कुलपति और पूर्व OSD विभाग के प्रति संजय गुप्ता और अब्बास पर शो-कॉज नोटिस और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। KGMU के वक्ता प्रो.

केके सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट में 17 मरीजों के दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही एक बाहरी व्यक्ति के मरीजों को निजी स्टोरों में भेजने का आरोप सामने आया





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