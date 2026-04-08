KKR vs LSG: कोलकाता और लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच होने वाले 15वें मैच की पूरी जानकारी। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11, ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड सहित सभी महत्वपूर्ण विवरण।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। KKR बनाम LSG लाइव स्ट्रीमिंग: आईपीएल 2026 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेल ा जाएगा। एक तरफ जहां कोलकाता अपनी पहली जीत की तलाश में है, वहीं लखनऊ अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। इस मुकाबले का रोमांच चरम पर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत

काफी खराब रही है। टीम को पहले मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से हराया और फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने ईडन गार्डन्स में ही 65 रनों से करारी शिकस्त दी। पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मैच बारिश की वजह से धुल गया, जिससे केकेआर को एक अंक मिला। अब फैंस को उम्मीद है कि टीम के स्टार स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती (चोट के बाद) लखनऊ के खिलाफ आज मैच में वापसी करेंगे। कोलकाता की टीम निश्चित रूप से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होगी, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। टीम को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वह लखनऊ जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके। टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी टीम को प्रेरित करना होगा और उन्हें एकजुट होकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अब तक दो मैचों में से एक में जीत हासिल की है। पहले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर शानदार वापसी की। लखनऊ की टीम इस जीत से उत्साहित होगी और अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। टीम के कप्तान ऋषभ पंत की रणनीति और नेतृत्व कौशल पर सभी की निगाहें होंगी। लखनऊ की टीम संतुलित लग रही है, जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मजबूत हैं, जो उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। ईडन गार्डन्स की पिच और मौसम की स्थिति मैच के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। कोलकाता के मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दिन सुबह और दोपहर में बारिश की संभावना है, लेकिन शाम को मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बारिश के कारण पिच में नमी हो सकती है, जो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, ईडन गार्डन्स की पिच पर रनों की बरसात होने की पूरी संभावना है, जिससे बल्लेबाजों को फायदा होगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी, और क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी। KKR बनाम LSG मैच का विवरण इस प्रकार है: मुकाबला: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - आईपीएल 2026 का 15वां मैच। तारीख और समय: गुरुवार, 9 अप्रैल, शाम 7:30 बजे। मैदान: ईडन गार्डन्स, कोलकाता। लाइव प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 इस प्रकार है: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलेन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन/रोवमैन पॉवेल, वरुण चक्रवर्ती/नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी। इम्पैक्ट प्लेयर: ब्लेसिंग मुजरबानी। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मनिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिगवेश सिंह राठी, प्रिंस यादव। इम्पैक्ट प्लेयर: आयुष बडोनी। अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ का पलड़ा भारी है, जिन्होंने 6 में से 4 बार जीत हासिल की है, जबकि केकेआर ने दो मैच जीते हैं। यह रिकॉर्ड लखनऊ का मनोबल बढ़ाएगा, लेकिन कोलकाता अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इस मैच में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। कोलकाता अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी, जबकि लखनऊ अपनी जीत की लय को जारी रखना चाहेगी। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार मनोरंजन साबित होगा। दर्शकों को दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मैच के दौरान रोमांचक पलों और अप्रत्याशित नतीजों की संभावना है, जो इसे और भी दिलचस्प बना देगा। दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने के लिए उत्साहित होंगे और उम्मीद करेंगे कि उनकी टीम विजयी हो





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