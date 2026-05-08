KR vs DC: रिराहुत की रजत कप्तान रहाणे ने की तारीफ, टीम कड़ी मेहनत कर रही: पूर्व कप्तान धवन

दिल्ली कैपिटल्स को अपनी सातवें टी20 लीग मुकाबले में 8 विकेट से करारी पराजय की सामना करना पड़ा। उनके कप्तान अजिंक्‍य रहाणे गदगद नजर आए। उनकी टीम के सलामी बल्‍लेबाज फिन एलन ने शतक लगाया। केकेआर की लगातार चौथी जीत के बाद, रहाणे ने अपने टीम के प्रदर्शन पर तारीफ करते हुए कहा कि गेंदबाजी कोच के साथ-साथ फील्डिंग टीम की कड़ी मेहनत की तारीफ की। पूर्व कप्तान धवन ने कहा कि उनकी टीम kkr की तरह ही खराब नहीं खेल रही है। instead of just winning, they are working very hard.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में शुक्रवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स को 8 विकेट से करारी शिकस्‍त देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे गदगद नजर आए। केकेआर के सलामी बल्‍लेबाज फिन एलन ने इस मुकाबले में शतक लगाया। एलन ने 47 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। मौजूदा सीजन में कोलकाता की यह लगातार चौथी जीत है। इसके साथ ही उनकी प्‍लेऑफ की उम्‍मीदें भी जिंदा हैं। कोलकाता ने 10 में से 4 मैच जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा है। 9 अंकों के साथ प्‍वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। जीत के बाद कोलकाता के कप्‍तान रहाणे ने अपने प्‍लेयर्स की तारीफ की। फिन एलन की तारीफ की रहीणे ने कहा, सबसे पहले तो मैं फिन एलन के लिए बहुत खुश हूं। शुरुआती चार-पांच मैचों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन आज रात उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी। मैं अपने गेंदबाजों की फिर से तारीफ करना चाहता हूं। उन्हीं की वजह से हमने अच्छा प्रदर्शन किया। वे लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर बीच के ओवरों और आखिरी ओवरों में। हमारे स्पिनर, सुनील नारायण, वरुण और अनुकूल रॉय शानदार रहे हैं। फील्डिंग की बात करें तो हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं सुनील नरेन को लेकर रहाणे ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कप्तान के तौर पर मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमारी टीम में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी हैं। उन्हें ज्‍यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, यहां तक कि प्रैक्टिस सेशन में भी वह मौजूद रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दूसरे खिलाड़ियों से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपना अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं। मेरे गेंदबाजी कोच टिम साउथी और ड्वेन ब्रावो के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे गेंदबाजों के साथ बहुत मेहनत की है। मैं अनुकूल रॉय के लिए बहुत खुश हूं, जिनका घरेलू सीजन शानदार रहा। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छे रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं। बॉलिंग यूनिट के रूप में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में शुक्रवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स को 8 विकेट से करारी शिकस्‍त देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे गदगद नजर आए। केकेआर के सलामी बल्‍लेबाज फिन एलन ने इस मुकाबले में शतक लगाया। एलन ने 47 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। मौजूदा सीजन में कोलकाता की यह लगातार चौथी जीत है। इसके साथ ही उनकी प्‍लेऑफ की उम्‍मीदें भी जिंदा हैं। कोलकाता ने 10 में से 4 मैच जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा है। 9 अंकों के साथ प्‍वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। जीत के बाद कोलकाता के कप्‍तान रहाणे ने अपने प्‍लेयर्स की तारीफ की। फिन एलन की तारीफ की रहीणे ने कहा, सबसे पहले तो मैं फिन एलन के लिए बहुत खुश हूं। शुरुआती चार-पांच मैचों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन आज रात उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी। मैं अपने गेंदबाजों की फिर से तारीफ करना चाहता हूं। उन्हीं की वजह से हमने अच्छा प्रदर्शन किया। वे लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर बीच के ओवरों और आखिरी ओवरों में। हमारे स्पिनर, सुनील नारायण, वरुण और अनुकूल रॉय शानदार रहे हैं। फील्डिंग की बात करें तो हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं सुनील नरेन को लेकर रहाणे ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कप्तान के तौर पर मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमारी टीम में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी हैं। उन्हें ज्‍यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, यहां तक कि प्रैक्टिस सेशन में भी वह मौजूद रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दूसरे खिलाड़ियों से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपना अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं। मेरे गेंदबाजी कोच टिम साउथी और ड्वेन ब्रावो के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे गेंदबाजों के साथ बहुत मेहनत की है। मैं अनुकूल रॉय के लिए बहुत खुश हूं, जिनका घरेलू सीजन शानदार रहा। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छे रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं। बॉलिंग यूनिट के रूप में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं





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KR Vs DC Duplicate Winners Behind The Scenes Player Reaction Pillar Players

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