Lizlaz-Virat Kohli: German Model Lizlaz Claims She Was Offered Money to Make False Statements Against Virat Kohli

Lizlaz, a German model, has claimed that she was offered money to make false statements against Indian cricket star Virat Kohli. She has also revealed that she received calls from various journalists offering her money to make defamatory statements against him.
Lizlaz - Virat Kohli : जर्मन मॉडल लिजलाज ( Lizlaz ) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. करीब एक महीने पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उनकी फोटो को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ( Virat Kohli ) ने लाइक की है.
हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने वाकई उनकी फोटो को लाइक किया था, लेकिन उस समय लिजलाज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई थीं. हर कोई उनके बारे में जानकारी जुटाने लगा कि आखिर वह कौन हैं. विराट से कथित फोटो पर लाइक के बाद लिजलाज रातों-रात फेमस हो गई थीं. अब कई दिनों बाद उन्होंने फोटो लाइक होने के मामले में बड़ा खुलासा किया है.
उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें विराट कोहली के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए, हालांकि उन्होंने इस डील को ठुकरा दिया. उनका मानना है कि वह विराट की फैन हैं और वह ऐसा नहीं कर सकती हैं. फिल्मीमंत्रा संग बातचीत में लिजलाज ने दावा करते हुए बताया कि विराट से लाइक मिलने के बाद से उनके पास लगातार कॉल आ रहे थे.
सभी उनसे कह रहे थे कि उनकी फोटो को क्रिकेटर विराट कोहली ने लाइक की है. उस समय लिजलाज इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुई थीं क्योंकि वह आईपीएल में आरसीबी टीम के साथ-साथ विराट को कोहली की भी फैन हैं. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि विराट कोहली ने उनकी फोटो को लाइक किया है तो वह इमोशनल हो गई थीं.
लेकिन उन्हें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, ये सब होगा और अगले दिन अगल-अलग मैगजीन से फोन आने लगे. लिजलाज ने किया बड़ा खुलासा इस बातचीत के दौरान लिजलाज ने खुलासा किया कि विराट कोहली के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें अलग-अलग मैगजीन के पत्रकारों ने पैसे ऑफर किए.
उन्होंने कहा, "कुछ लोग आप पर ऐसी बातें बोलने का प्रेशर बनाते हैं, जो आप कहना नहीं चाहते, विराट कोहली के खिलाफ गलत बयान देने के लिए कुछ पत्रकारों ने मुझे पैसे ऑफर किए थे. मुझसे कहा गया कि मैं ऐसे आरोप लगाऊं, जो उन्होंने कभी किए ही नहीं" उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी?
मैंने खुद बताया था कि विराट कोहली मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं तो फिर मैं पैसों के लिए उनके बारे में गलत बातें क्यों बोलूं? मैं इस तरह की इंसान नहीं हूं". आपको बता दें कि लिजलाज की फोटो क्लिक करने वाले फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने पिछले महीने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर किया था कि विराट कोहली के आधिकारिक अकाउंट से लिजलाज की फोटो लाइक की गई थी. अद्वैत ने इस पर इंस्टाग्राम पर वीडियो भी पोस्ट किया था.
लिजलाज के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, लिजलाज मॉडल, सिंगर और कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने साइक्लॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में बताया था कि वह जर्मनी में हैं. लेकिन मौजूदा बायो के अनुसार, जमर्नी की जगह उन्होंने मुंबई लिख रखा है. विराट कोहली के लाइक बाद उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ गए हैं.
अब उनके पांच लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. आपको बताते चलें कि लिजलाज यूट्यूब पर भी कंटेंट पोस्ट करती हैं. जहां वह दुनिया भर में जाकर वहां के कल्चर, फूड और पर्यटक स्थलों का लुत्फ उठाते हुए वीडियो और व्लॉग पोस्ट करती हैं
