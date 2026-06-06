LPG सिलेंडर की दोबारा कीमत में बढ़ोतरी: 7 जून से घरेलू गैस 29 रुपये महंगी होगी

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिर से बढ़ोतरी हुई है. 7 जून से प्रति सिलेंडर 29 रुपये की बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे दिल्ली में 14.2 кг सिलेंडर 942 रुपये का हो जाएगा. कमर्शियल और छोटे सिलेंडर भी महंगे हुए हैं. बढ़ोतरी के पीछे ईरान संकट और बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतें कारण बताई जा रही हैं. पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं।

रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है जो 7 जून से लागू होगी.

यह तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है. सरकार और तेल कंपनियां इसकी वजह ईरान संकट, महंगे कच्चे तेल और बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बता रही हैं, जिसका असर पेट्रोल-डीजल और CNG पर भी दिख रहा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों से पता चला है कि 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी.

इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जब वेस्ट एशिया में संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई थी और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतें बढ़ गई थीं. इंडस्ट्री के सूत्रों का तर्क है कि पिछली बढ़ोतरी से घरेलू LPG बिक्री पर हुए नुकसान की केवल आंशिक भरपाई ही हो पाई थी.

हालिया बदलाव से पहले, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचे जाने वाले हर LPG सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था. पहली जून को ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रूपये महंगा होकर अब 3113.50 रुपये का हो गया है. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई.

इतना ही नहीं छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया था. दिल्ली में ये छोटा सिलेंडर अब 821.50 रुपये की नई दर पर मिलता है. LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी तेल की कीमतों में व्यापक बढ़ोतरी के दौर के बीच हुई है.

मई से अबतक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की दरों में लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है. हालिया बढ़ोतरी के बावजूद ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है





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