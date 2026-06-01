कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार नहीं पड़ने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं.

LPG Price Hike: दोगुना हुआ LPG सिलेंडर का दाम, जनवरी से अब तक 7 बार प्राइस हाइक, देखें लेटेस्ट रेट LPG Price Hike 1st June: जून महीने की शुरुआत कई बदलावों के साथ हुई है और इसमें सबसे बड़ा झटका कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगा है.

पहली तारीख से 19 Kg LPG Cylinder और महंगा कर दिया गया है. इस साल ये सातवीं बढ़ोतरी है. अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के चलते गहराए तेल-गैस संकट के बीच देश में एलपीजी की किल्लत साफ देखने को मिली है. हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार न पड़े इसके लिए सरकार की ओर तमाम कदम उठाए गए हैं.

इनमें प्रोडक्शन में बढ़ोतरी समेत बुकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं. लेकिन दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगातार महंगाई का बम फूट रहा है और जनवरी महीने से अब तक 19 KG Commercial LPG Cylinder Price लगभग दोगुना हो गया है. हर महीने की इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 1 जून 2026 को भी इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली में प्रति सिलेंडर 42 रुपये महंगा हो गया है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ही किल्लत से जूझ रहे होटल, रेस्तरां समेत अन्य व्यावसायों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. हालांकि, तेल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू इस साल 2026 की शुरुआत से अब तक लगातार सातवीं बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जून महीने की पहली तारीख को महंगाई का झटका देते हुए 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दिल्ली से कोलकाता तक 42 रुपये से 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. इसके बाद नई दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये हो गई है, तो वहीं कोलकाता में ये 3255.50 रुपये का हो गया है. यहां इसके दाम में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है





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LPG Price Hike कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर घरेलू उपभोक्ता सरकार के कदम

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