Lalita Singh Warns Officials: Prepare for Roudy Form if Work Not Completed on Time

Chandrayan Singh, a central minister, gave a stern warning to officials in Pipaura regarding the completion of development works on time. He also inaugurated the construction of the Pipaura Sub-District Office and the residential building at a cost of 30.74 crore.

समय पर पूरा करें काम, नहीं तो रौद्र रूप देखने को रहें तैयार; ललन सिंह की अधिकारियों को सख्त चेतावनी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने लखीसराय के पिपरिया में अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने मोहनजीविका दिदियों के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व बिहार के मंत्री श्रवण कुमार व लेशी सिंह - जागरणमोहनपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय का शिलान्यास हुआ, लागत 30.

74 करोड़।जागरण संवाददाता, लखीसराय। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शनिवार को पिपरिया प्रखंड मुख्यालय मोहनपुर में आयोजित शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए, अन्यथा उनका रौद्र रूप देखने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके बाधक बनने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। चूंकि नीतीश कुमार ने जबतक चाहा तब तक मुख्यमंत्री रहे और हटने के बाद भी अपनी पसंद के उत्तराधिकारी का चयन किया। वे जिले के पिपरिया प्रखंड मुख्यालय मोहनपुर में शनिवार को बहुप्रतीक्षित प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवास निर्माण कार्य के शिलान्यास तथा विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसको लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह तथा सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल शामिल हुए।इस अवसर पर सूर्यगढ़ा एवं पिपरिया प्रखंड की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। पिपरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण 30.74 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। वहीं, मनरेगा योजना के तहत रामचंद्रपुर वार्ड संख्या सात में बाबा जखराज स्थान मंदिर के समीप 14.57 लाख रुपये की लागत से जीविका भवन निर्माण तथा एलएसबीए योजना से 7.50 लाख रुपये की लागत से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।इसके अलावा एक करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से बने उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर भवन का उद्घाटन भी किया गया। सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत कवादपुर एवं बुधौली बनकर पंचायत में क्रमशः 14.57 लाख रुपये की लागत से जीविका ग्राम संगठन भवन, किचनिया जोर में 6.16 करोड़ रुपये की लागत से बने चेक डैम तथा पिपरिया के पथुआ में 7.50 लाख रुपये की लागत से बने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिपरिया दियारा क्षेत्र में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पिपरिया प्रखंड के गठन को 25 वर्ष हो चुके हैं। पहले प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए जो जमीन चिह्नित की गई थी, वह बड़हिया अंचल क्षेत्र में आती थी। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोहनपुर में मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि दियारा क्षेत्र के विकास के लिए तीन पुलों का निर्माण कराया गया, गांवों को सड़क एवं बिजली से जोड़ा गया और अब क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़े कारोबार के लिए सात प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बिहार को देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य बताया। भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि भवन निर्माण एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं राज्य के विकास की आधारशिला हैं और सरकार आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।पूर्णिया में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने गई पुलिस टीम पर भी ग्रामीणों ने किया हमल





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Central Minister Development Works Pipaura Sub-District Office Residential Building

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

15 मई का राशिफल: मिथुन और सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा और मकर राशि वालों को इनकम बढ़ाने के मौके ...Aaj Ka Rashifal (Horoscope Today)| Daily Rashifal Friday (15 May 2026), Daily Zodiac Forecast: Singh Rashi, Kanya, Aries, Taurus, Gemini Cancer Libra, And Other Signs

Read more »

सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम: जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे; मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसलाSupreme Court (SC) New Guidelines on Work From Home (WFH). Follow SC Staff 2 Days Work From Home, Judges Carpool Latest Updates.

Read more »

आपदा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी सरकार: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कीPrayagraj disaster relief efforts by Jalshakti Minister Swatantra Dev Singh. Follow latest updates.

Read more »

16 मई का राशिफल: मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग हैंAaj Ka Rashifal (Horoscope Today)| Daily Rashifal Saturday (16 May 2026), Daily Zodiac Forecast: Singh Rashi, Kanya, Aries, Taurus, Gemini Cancer Libra, And Other Signs

Read more »

Big Action Taken by Police in Ratna Singh Suicide Case in LucknowIn the news of Lucknow, the police has taken a major action in the Ratna Singh suicide case by sealing the hotel and salon. One accused has been arrested, while the search for others is underway.

Read more »

सेना प्रमुख बोले- पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे: उन्हें तय करना होगा कि वे भूगोल का हिस्सा रहना चाहते हैं या इतिहास काArmy Chief General Upendra Dwivedi warns Pakistan to stop harbouring terrorists. Follow Latest Updates.

Read more »