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Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून को होगा लॉन्च

टेक News

Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून को होगा लॉन्च
Motorola Edge 70 Pro+भारत में लॉन्च144Hz डिस्प्ले
📆30-05-2026 02:35:00
📰Dainik Jagran
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Motorola Edge 70 Pro+ को भारत में अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस अपकमिंग फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है।

भारत में 4 जून को होगा लॉन्च, 144Hz डिस्प्ले और 6,500mAh की बैटरी से होगा लैस Motorola Edge 70 Pro+ को भारत में अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। अब लॉन्च से पहले कंपनी ने इस अपकमिंग फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। Motorola Edge 70 Pro+ अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने के लिए शेड्यूल है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन को हाल ही में एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, जिससे इसके चिपसेट और दूसरी डिटेल्स का खुलासा हुआ था। इसके डेब्यू से कुछ दिन पहले, कंपनी ने इस हैंडसेट के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिसमें चिपसेट का नाम, बैटरी कैपेसिटी, OS सपोर्ट और डिस्प्ले डिटेल्स शामिल हैं। नया Motorola Edge 70 Pro+ उसी चिपसेट से पावर्ड होगा जो इसके Pro मॉडल में दिया गया है। अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये फोन देश में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ एंट्री करेगा। इसमें एक AMOLED डिस्प्ले भी मिलेगा जो 144Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा।इस अपकमिंग Motorola Edge 70 Pro+ के लिए बनाए गए डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट को अपडेट कर दिया गया है। इससे ये कन्फर्म हो गया है कि नया स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट से लैस होगा, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और 3.

4GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है। कंपनी का दावा है कि ये हैंडसेट AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 24,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने में कामयाब रहा है। इसके अलावा, अब इसमें 16GB तक की LPDDR5x रैम मिलने की भी पुष्टि हो गई है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, Motorola Edge 70 Pro+ को एक वेपर कूलिंग चैंबर से लैस किया जाएगा, जिसमें 4,600 sq mm का हीट डिसिपेशन एरिया मिलता है। इसके अलावा, कंपनी ने खुलासा किया है कि ये स्मार्टफोन 6,500mAh की बैटरी के साथ आएगा, जिसके बारे में दावा है कि ये दो दिनों से ज्यादा की बैटरी लाइफ देगी। ये हैंडसेट 90W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ शिप होगा। ये कन्फर्म हो गया है कि Motorola Edge 70 Pro+ में 6.8-इंच का 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 5,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन ऑफर करेगा। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि उसका ये नया Edge 70 सीरीज फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ-साथ ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-810H सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। ये हैंडसेट एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड Hello UI पर रन करेगा। टेक कंपनी इस फोन के लिए तीन साल के OS अपग्रेड्स और पांच साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा करती है।कैमरे की बात करें तो, Motorola Edge 70 Pro+ में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया जाएगा, जिसका मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का होगा। इसमें सोनी LYT-710 सेंसर और 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट मिलेगा। इस हैंडसेट के बैक पैनल पर 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिलेगा, जो 50x तक की डिजिटल जूम कैपेबिलिटी ऑफर करेगा। ये अनाउंसमेंट कंपनी द्वारा Motorola Edge 70 Pro+ को 4 जून को भारत में लॉन्च किए जाने की पुष्टि के ठीक बाद आई है। ये कन्फर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन देश में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये फोन पैंटोन चिकोरी कॉफी, पैंटोन स्टॉर्मी सी और पैंटोन ज़िनफैंडेल कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा, जिसमें क्रमशः स्कल्प्टेड वुड फिनिश, ट्विल-इंस्पायर्ड फिनिश और सैटिन-लक्स फिनिश देखने को मिलेगी

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

Motorola Edge 70 Pro+ भारत में लॉन्च 144Hz डिस्प्ले 6 500Mah की बैटरी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट AMOLED डिस्प्ले Mediatek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट 16GB तक की Lpddr5x रैम वेपर कूलिंग चैंबर 90W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर् IP68 + IP69 रेटिंग MIL-810H सर्टिफिकेशन एंड्रॉइड 16 Hello UI कैमरे ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी LYT-710 सेंसर 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

 

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