Moto G Max 5G ग्लोबल लॉन्च: 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा और 5,200mAh बैटरी

मोटोरोला ने मोटो जी मैक्स 5G स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। यह फोन MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 200MP कैमरा के साथ आता है। 5,200mAh बैटरी और 33W चार्जिंग भी दिया गया है।

मोटोरोला ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Moto G Max को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। यह फोन दो रंगों में आया है - Azul Claro और Grafite। इसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध है। फोन का 6.8 इंच का 1.

5K Super HD (1272 x 2772 पिक्सल) Extreme AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट की पीक ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass 7i से संरक्षित है। माइलिट्री-ग्रेड 810H ड्यूरेबिलिटी और IP66/IP68/IP99 रेटिंग भी दी गई है। सैन्सर के रूप में यह फोन Octa-कोर MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट (2.5GHz क्लॉक स्पीड) से चलता है जिसके साथ ARM Mali-G57 MC2 GPU लगाया गया है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर (f/1.8 अपर्चर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, 10x डिजिटल जूम) और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा है। 5,200mAh बैटरी के साथ यह फोन 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। यह एंड्रॉयड 16 पर चलता है। भारतीय रुपये में लगभग 47,000 रुपये की कीमत के साथ इसे ब्राजील में पहले ही लॉन्च किया गया है और इसे मोटोरोला ब्राजील के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है





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