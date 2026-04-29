Moto GP से प्रेरित KYT R1R हेलमेट लॉन्च, कीमत 39,000 रुपये से शुरू

केवाईटी ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम हेलमेट R1R लॉन्च किया है, जो Moto GP से प्रेरित है। यह हेलमेट कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर और फाइबरग्लास से बना है और ISI और ECE 22.06 सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। इसकी कीमत 39,000 रुपये से शुरू होती है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में दोपहिया वाहनों का उपयोग व्यापक रूप से होता है, और सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। पहले, निर्माताओं द्वारा विभिन्न सुविधाओं वाले हेलमेट पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन अब हेलमेट निर्माता कंपनी केवाईटी (KYT) ने एक नया हेलमेट लॉन्च किया है जो Moto GP से प्रेरित है। यह हेलमेट, R1R नाम से जाना जाता है, फुल-फेस हेलमेट है और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के साथ-साथ आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से लैस है। इस खबर में हम आपको KYT R1R हेलमेट के लॉन्च, इसकी विशेषताओं, सुरक्षा मानकों और कीमत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। केवाईटी ने भारतीय बाजार में R1R हेलमेट को एक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किया है। कंपनी का दावा है कि इस हेलमेट को Moto GP की दुनिया से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसका मतलब है कि इस हेलमेट को उन राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो उच्च गति पर और पेशेवर रेसिंग में भाग लेते हैं। R1R हेलमेट को बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल इसकी मजबूती और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इस हेलमेट को कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर और फाइबरग्लास से बनाया गया है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। इन सामग्रियों का संयोजन हेलमेट को हल्का रखने में भी मदद करता है, जिससे राइडर को लंबे समय तक हेलमेट पहनने में आराम मिलता है। केवाईटी का कहना है कि इस हेलमेट को मोटोजीपी प्रोग्राम से मिले सुझावों के आधार पर ही बनाया गया है। इस हेलमेट को विकसित करने में लगभग तीन साल का समय लगा, और इस दौरान विंड टनल टेस्ट और अन्य कठोर परीक्षण किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। हेलमेट के डिजाइन में वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे राइडर को गर्मियों में भी बेहतर हवा का प्रवाह मिलेगा और वह आरामदायक महसूस करेगा। वेंटिलेशन सिस्टम हेलमेट के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने और ठंडी हवा को अंदर लाने में मदद करता है, जिससे राइडर को थकान कम होती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सुरक्षा के मामले में, KYT R1R हेलमेट ISI और ECE 22.

06 मानकों को पूरा करता है। ये दोनों ही सुरक्षा मानक हेलमेट की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित करते हैं। ISI (भारतीय मानक ब्यूरो) भारत में हेलमेट के लिए अनिवार्य सुरक्षा मानक है, जबकि ECE 22.06 यूरोपीय मानक है जो हेलमेट की सुरक्षा के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। R1R हेलमेट में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पिनलॉक और वैकल्पिक टिंटेड वाइजर भी दिया गया है। पिनलॉक वाइजर को हेलमेट के अंदर लगाया जाता है और यह कोहरे को रोकने में मदद करता है, जिससे राइडर को खराब मौसम में भी स्पष्ट दृश्यता मिलती है। टिंटेड वाइजर धूप से आंखों को बचाने में मदद करता है और राइडर को बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करता है। कीमत की बात करें तो, KYT R1R हेलमेट की शुरुआती कीमत 39,000 रुपये है। इस कीमत पर आपको कलर ग्राफिक्स वाले हेलमेट मिलेंगे। यदि आप कार्बन ग्राफिक्स या रेप्लिका डिजाइन वाले हेलमेट खरीदना चाहते हैं, तो आपको 43,500 रुपये खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर, KYT R1R हेलमेट उन राइडर्स के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो सुरक्षा, आराम और स्टाइल को एक साथ चाहते हैं। यह हेलमेट उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो Moto GP के प्रशंसक हैं और एक पेशेवर रेसिंग हेलमेट का अनुभव करना चाहते हैं। बाजार में Steelbird और SMK जैसे अन्य ब्रांड भी कम कीमत में वर्ल्ड-क्लास सुरक्षा वाले हेलमेट पेश करते हैं, जो उन लोगों के लिए अच्छे विकल्प हैं जिनका बजट कम है





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