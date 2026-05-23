Mouni Roy Plays Varun Dhawan Mother Role: वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर सामने आया

हालांकि ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज मौनी रॉय का किरदार बना. फिल्म में जिमी शेरगिल डॉन जैसे किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें वरुण की मां से मिलना होता है. इसी दौरान मौनी रॉय की एंट्री होती है और वह वरुण की ‘नकली मां’ बनकर सामने आती हैं. ट्रेलर में डेविड धवन के पुराने कॉमिक स्टाइल की झलक फिल्म में साफ दिखाई देती है. जहां गलतफहमियां और मजेदार ट्विस्ट स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं.

Mouni Roy Plays Varun Dhawan Mother Role: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ( Varun Dhawan ) एक बार फिर अपने पिता डेविड धवन के साथ कॉमेडी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं.

फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है. इसके साथ ही सोशल मीडिया इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. लेकिन ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान मौनी रॉय (Mouni Roy) ने खींचा है, जिन्हें फिल्म में वरुण धवन की मां के रोल में दिखाया गया है. ट्रेलर में डेविड धवन के पुराने कॉमिक स्टाइल की झलक फिल्म में साफ दिखाई देती है. जहां गलतफहमियां और मजेदार ट्विस्ट स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं





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