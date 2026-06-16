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MrBeast: यूट्यूब से सालाना 803 करोड़ की कमाई, 50 करोड़ सब्सक्राइबर करने वाला पहला चैनल

मनोरंजन News

MrBeast: यूट्यूब से सालाना 803 करोड़ की कमाई, 50 करोड़ सब्सक्राइबर करने वाला पहला चैनल
MrbeastYoutubeकमाई
📆16-06-2026 13:14:00
📰NBT Hindi News
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MrBeast ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है। उनकी सालाना कमाई 803 करोड़ रुपये है। टॉप 5 चैनलों में दो भारतीय भी शामिल हैं।

यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी बदलकर रख दी है। यह प्लेटफॉर्म न केवल क्रिएटिविटी दिखाने का माध्यम है, बल्कि करोड़ों कमाने का जरिया भी बन गया है। हाल ही में MrBeast चैनल ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर ्स का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। यह YouTube के इतिहास में पहली बार हुआ। इस चैनल को चलाने वाले जेम्स डोनाल्डसन की सालाना कमाई 85 मिलियन डॉलर यानी करीब 803 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत ऐड रेवेन्यू, उनका कैंडी ब्रांड Feastables और अमेजन प्राइम पर आने वाला रियलिटी शो 'Beast Games' हैं। MrBeast ने 2012 में महज 13 साल की उम्र में MrBeast6000 नाम से गेमिंग वीडियो अपलोड करना शुरू किया। सिंगल मदर द्वारा पले-बढ़े जेम्स ने कई सालों तक कम बजट में वीडियो बनाए और फिर कॉलेज में दो हफ्ते बाद ही पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब को फुल-टाइम करियर बना लिया। आज वह सिर्फ एक YouTuber नहीं, बल्कि 'बीस्ट इंडस्ट्रीज' के जरिए 5 अरब डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य रखने वाले एक बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। उनके बिजनेस में मर्चेंडाइज, सोशल वर्क और कंज्यूमर ब्रांड शामिल हैं। उन्होंने Feastables चॉकलेट, MrBeast Burger और Lunchly जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 'Beast Games' में 1,000 प्रतियोगियों ने 1 करोड़ डॉलर के इनाम के लिए मुकाबला किया और इसे पहले ही दूसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। सब्सक्राइबर के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 यूट्यूब चैनलों में दो भारतीय चैनल भी शामिल हैं। इनमें T-Series और अन्य एक भारतीय म्यूजिक चैनल शामिल है। T-Series भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल है जो लगातार सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनलों में शुमार रहा है। MrBeast के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय चैनल हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यूट्यूब से कमाई के मामले में MrBeast अकेले 803 करोड़ रुपये सालाना कमाते हैं, जबकि भारतीय चैनलों की कमाई भी करोड़ों में है। हालांकि, सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि T-Series जैसे चैनलों की सालाना कमाई 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। भारतीय यूट्यूबर ्स का उदय तेजी से हो रहा है और वे गेमिंग, कॉमेडी, एजुकेशन और म्यूजिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कंटेंट बना रहे हैं। MrBeast की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में गिने जाते हैं। उनके वीडियो में कैश गिवअवे, सर्वाइवल चैलेंज और चैरिटी कार्य शामिल हैं। उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज का लक्ष्य 5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल करना है। यह दिखाता है कि यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है। भारत में भी कई क्रिएटर्स इसी राह पर चल रहे हैं। यूट्यूब के जरिए वे न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ब्रांड और व्यवसाय भी खड़ा कर रहे हैं। MrBeast की तरह वे भी अपने कंटेंट को बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। यूट्यूब का यह मॉडल दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है.

यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी बदलकर रख दी है। यह प्लेटफॉर्म न केवल क्रिएटिविटी दिखाने का माध्यम है, बल्कि करोड़ों कमाने का जरिया भी बन गया है। हाल ही में MrBeast चैनल ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। यह YouTube के इतिहास में पहली बार हुआ। इस चैनल को चलाने वाले जेम्स डोनाल्डसन की सालाना कमाई 85 मिलियन डॉलर यानी करीब 803 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत ऐड रेवेन्यू, उनका कैंडी ब्रांड Feastables और अमेजन प्राइम पर आने वाला रियलिटी शो 'Beast Games' हैं। MrBeast ने 2012 में महज 13 साल की उम्र में MrBeast6000 नाम से गेमिंग वीडियो अपलोड करना शुरू किया। सिंगल मदर द्वारा पले-बढ़े जेम्स ने कई सालों तक कम बजट में वीडियो बनाए और फिर कॉलेज में दो हफ्ते बाद ही पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब को फुल-टाइम करियर बना लिया। आज वह सिर्फ एक YouTuber नहीं, बल्कि 'बीस्ट इंडस्ट्रीज' के जरिए 5 अरब डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य रखने वाले एक बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। उनके बिजनेस में मर्चेंडाइज, सोशल वर्क और कंज्यूमर ब्रांड शामिल हैं। उन्होंने Feastables चॉकलेट, MrBeast Burger और Lunchly जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 'Beast Games' में 1,000 प्रतियोगियों ने 1 करोड़ डॉलर के इनाम के लिए मुकाबला किया और इसे पहले ही दूसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। सब्सक्राइबर के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 यूट्यूब चैनलों में दो भारतीय चैनल भी शामिल हैं। इनमें T-Series और अन्य एक भारतीय म्यूजिक चैनल शामिल है। T-Series भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल है जो लगातार सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनलों में शुमार रहा है। MrBeast के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय चैनल हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यूट्यूब से कमाई के मामले में MrBeast अकेले 803 करोड़ रुपये सालाना कमाते हैं, जबकि भारतीय चैनलों की कमाई भी करोड़ों में है। हालांकि, सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि T-Series जैसे चैनलों की सालाना कमाई 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। भारतीय यूट्यूबर्स का उदय तेजी से हो रहा है और वे गेमिंग, कॉमेडी, एजुकेशन और म्यूजिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कंटेंट बना रहे हैं। MrBeast की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में गिने जाते हैं। उनके वीडियो में कैश गिवअवे, सर्वाइवल चैलेंज और चैरिटी कार्य शामिल हैं। उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज का लक्ष्य 5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल करना है। यह दिखाता है कि यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है। भारत में भी कई क्रिएटर्स इसी राह पर चल रहे हैं। यूट्यूब के जरिए वे न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ब्रांड और व्यवसाय भी खड़ा कर रहे हैं। MrBeast की तरह वे भी अपने कंटेंट को बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। यूट्यूब का यह मॉडल दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है

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Mrbeast Youtube कमाई सब्सक्राइबर भारतीय यूट्यूबर

 

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