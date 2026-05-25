Mumbai: 18-year-old girl commits suicide due to NEET exam cancellation

Mumbai: 18-year-old girl commits suicide due to NEET exam cancellation
📆25-05-2026 03:45:00
📰AajTak
A 18-year-old girl from Gondegaon village in Maharashtra has committed suicide by hanging herself in her own field. The girl was a daughter of a farmer and was preparing for NEET exam. The girl's parents claim that the cancellation of NEET exam has caused heavy mental stress to their daughter.

गोंदेगांव गांव की मैथिली अशोक सोनवाने नाम की लड़की ने 16 मई को सुबह अपने खेत में एक पेड़ से फांसी लगा ली. परिजनों ने इसके पीछे की वजह नीट एग्जाम रद्द होना बताया है.

महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. सूबे गोंडेगांव इलाके में रहने वाली 18 साल की एक छात्रा ने मानसिक तनाव के चलते कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वह एक किसान की बेटी थी. मृतका के 50 वर्षीय पिता ने दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) के रद्द होने के बाद से उनकी बेटी भारी मानसिक तनाव से गुजर रही थी.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह दर्दनाक घटना 16 मई की सुबह की है. मैथिली अशोक सोनवणे ने अपने ही खेत में एक पेड़ से फांसी लगा ली थी. पुलिस के मुताबिक, शव का पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई हैं. थॉणे: तीसरी मंजिल पर लटकी मिली बकरी, युवकों ने जान पर खेलकर किया रेस्क्यू अकोला में पहले ट्रैक्टर शोरूम में धमाका फिर लगी भीषण आग; Video सूर्यात्रा की दहाड़!

भारत के इस रॉकेट सिस्टम से उड़ेंगे चीन-पाकिस्तान के होश रविवार को पुलिस को दिए बयान में मैथिली के पिता अशोक विट्ठल सोनवणे कहते हैं, 'मेरी बेटी का सपना डॉक्टर बनने का था. उसने कहा था कि अच्छी तैयारी करने और परीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन करने के बावजूद, परीक्षा रद्द होने की वजह से मैं परेशान हूं. वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी.

' उन्होंने आगे बताया कि मेरी बेटी इस तनाव को संभाल नहीं पाई और उसने अपनी जान दे दी. 11 लाख का कर्ज और बेटे का शव.. झुंझुनू में NEET पीड़ित प्रदीप के घर पहुंचे सचिन पायलट, धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) का आयोजन 3 मई को भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

एग्जाम होने के कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक और धांधली की शिकायतें सामने आईं. पेपर लीक से जुड़ी जांच और कई तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद, सरकार ने 7 मई को NEET एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया था. अब इस परीक्षा को दोबारा 21 जून को करवाने का फैसला लिया गया है

