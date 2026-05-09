Mystery Drone Bot Found in Greece with Possible Explosive Devices

A mysterious drone bot was found by fishermen in Greece, which is suspected to be armed with explosives. The police are investigating this incident.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रीस में मछुआरों की एक रहस्यमयी ड्रोनबॉट मिला है, जिसके विस्फोटकों से लैस होने का अनुमान है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। यह बॉट, जो यूक्रेन में बना एक मानवरहित सतही वाहन है, जो आयोनियन द्वीप लेफकाडा पर मिला। अभी यह साफ नहीं है कि गुरुवार को एर गुफा में मिला यह बॉट ग्रीस के जलक्षेत्र में कैसे पहुंची। अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि MAGURA V3 टाइप के इल समुद्री ड्रोन में तीन डेटोनेटर लगे थे। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि बॉट में विस्फोटक लगे थे, हालांकि ग्रीस की सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बम निरोधक विशेषज्ञों ने ड्रोन को खोलना और उसकी बैटरियां निकालना शुरू कर दिया है, इसके लिए घटनास्थल पर गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। बोट की जांच में जुटी पुलिस एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबल इस बॉट की तकनीकी विशेषताओं और इसके संभावित उद्देश्यों का पता लगाने के लिए जांच का नेतृत्व करेंगें। तटरक्षक बल के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि ड्रोन का उद्देश्य भूमध्य सागर के बड़े क्षेत्र में रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना था। समुद्री सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि बॉट शायद ऐसे ही कई ड्रोनों की किसी खेप का हिस्सा रहा हो, या फिर सिग्नल फेल होने के कारण यह अपने रास्ते से भटक गया हो। बॉट को नौसैनिक अड्डे पर लाया गया ग्रीस के सरकारी प्रसारक ERT के अनुसार, शुक्रवार को इस बॉट को जांच के लिए मुख्य भूमि पर स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर ले जाया गया। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाने के लिए ड्रोनबॉट का इस्तेमाल किया है। मॉस्को ने भी इसी तरह के डिजाइन वाले समुद्री ड्रोन विकसित किए हैं। यह भी पढ़ें- ग्रीस में बड़ा हादसा: तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में भीषण टक्कर, 14 की मौत; कई लापत.

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