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MG Majestor: नई प्रीमियम एसयूवी का भारतीय बाजार में भव्य लॉन्च

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MG Majestor: नई प्रीमियम एसयूवी का भारतीय बाजार में भव्य लॉन्च
MG Majestorप्रीमियम एसयूवीइंजन स्पेसिफिकेशन
📆27-05-2026 07:28:00
📰Dainik Jagran
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MG ने दो लीटर टर्बो इंजन, 12.3‑इंच इंफोटेनमेंट, लेवल‑2 ADAS और 4x4 ड्राइव सहित कई हाई‑टेक फीचर के साथ MG Majestor को 40.99 लाख रुपये से लॉन्च किया, जो टॉयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक जैसे प्रतियोगियों के खिलाफ़ मुकाबला करेगा।

एमजी मोटर्स ने भारत के प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी नई पेशकश MG Majestor को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल को भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसे कई आकर्षक तकनीकी सुविधाओं और दमदार प्रदर्शन के साथ पेश किया गया है। Majestor को दो लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से सुसज्जित किया गया है, जो 213 हॉर्सपावर की अधिकतम शक्ति और 478 न्यूटन‑मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। इस पावरट्रेन को आठ‑स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है और 4x4 ड्राइव सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी बेहतर ग्रिप और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। Majestor को बाहरी रूप से भी राजसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। 19 इंच के एलॉय व्हील, पैनोरमिक सनरूफ और रियर कनेक्टेड टेल लाइट जैसी डिज़ाइन एलिमेंट्स इसे आधुनिक और आकर्षक बनाते हैं। इंटरियर में 12.

3 इंच का टचस्क्रीन इनफ़ोटेनमेंट सिस्टम, 360‑डिग्री कैमरा, JBL ऑडियो सिस्टम, एंबियंट लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड और मसाज फ़ंक्शन वाली सीटें, साथ ही लेवल‑2 ADAS (ऐडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट आदि) जैसी प्रीमियम सुविधाएँ शामिल हैं। इन सुविधाओं के कारण ड्राइविंग अनुभव न केवल आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी बन जाता है। कीमत के मामले में MG ने Majestor को भारतीय बाजार में 40.99 लाख रुपये की एक्स‑शोरूम बेस वैरिएंट और टॉप वैरिएंट के लिए 44.99 लाख रुपये की कीमत पर पेश किया है। इस मूल्य बिंदु पर यह मॉडल टॉयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडियाक, वोल्क्सवैगन टायरोन R‑लाइन जैसी प्रतिस्पर्धी वाहनियों के साथ सीधे मुकाबले में आ जाएगा। JSW MG के साथ साझेदारी में तैयार किया गया यह SUV भारतीय उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स के साथ एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है, जिससे यह सेगमेंट में नई प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है

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MG Majestor प्रीमियम एसयूवी इंजन स्पेसिफिकेशन कीमत स्पर्धी मॉडल

 

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