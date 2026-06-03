MHADA Lottery 2026: मुंबई में 2640 घरों के लिए 75000 से अधिक आवेदन, 10 जून को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट

म्हाडा मुंबई बोर्ड की लॉटरी 2026 के लिए 2640 घरों पर 75366 आवेदन मिले हैं। ड्राफ्ट लिस्ट 10 जून को जारी होगी, अंतिम सूची 16 जून को। ड्रॉ की तारीख आचार संहिता समाप्ति के बाद घोषित होगी।

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के मुंबई बोर्ड की लॉटरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस लॉटरी के तहत 2640 रिहायशी घरों के लिए कुल 75366 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो प्रति घर औसतन 28.

54 आवेदकों की भागीदारी दर्शाता है। यह आंकड़ा मुंबई में किफायती आवास की भारी मांग को उजागर करता है। म्हाडा मुंबई बोर्ड ने 30 मार्च 2026 को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत इन फ्लैटों के लिए कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की घोषणा की थी, जिसमें आवेदन 28 मई तक स्वीकार किए गए। लॉटरी में शामिल फ्लैट मुंबई के कई क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें कन्नमवार नगर (विक्रोली), पात्रा चाल-सिद्धार्थ नगर (गोरेगांव), ओल्ड मगथाने (बोरीवली), गोराई, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, दादर, वडाला, पवई और माजगांव शामिल हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, जो 25 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस वजह से लॉटरी ड्रॉ की सटीक तिथि, समय और स्थान की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हालांकि, म्हाडा ने यह स्पष्ट किया है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद ड्रॉ की तारीख घोषित की जाएगी। इस बीच, आवेदनों की मसौदा सूची 10 जून को दोपहर 3:00 बजे म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदक 12 जून तक कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जांच के बाद पात्र आवेदकों की अंतिम सूची 16 जून को जारी की जाएगी। इस लॉटरी में विशेष रूप से विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर परियोजना में 1221 फ्लैटों के लिए मूल्य में 7.5 प्रतिशत की कमी की गई है, जिससे यह और अधिक आकर्षक बन गया है। म्हाडा के अनुसार, लॉटरी को मिली भारी प्रतिक्रिया का श्रेय आधुनिक सुविधाओं, पार्किंग, बाजार मूल्य से कम दरों और रणनीतिक स्थानों को दिया जा सकता है। लॉटरी में सभी आय वर्गों के लिए अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत कम आय वाले समूह से लेकर उच्च आय वाले समूह तक शामिल हैं। मुंबई में बढ़ती घर की कीमतों और सीमित विकल्पों के कारण लोगों का रुझान म्हाडा आवास की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह लॉटरी सबसे अधिक आवेदन प्राप्त करने वाली लॉटरियों में से एक है, जो मुंबईवासियों के लिए किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है





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