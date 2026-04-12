MI vs RCB: रोहित शर्मा चोट के कारण मैदान से बाहर, मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका

वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए, जिससे मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा। रोहित ने 19 रन बनाए थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। उनकी चोट की गंभीरता अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB ) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच एक उच्च स्कोरिंग मुकाबले के दौरान, एमआई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे और कुछ गेंदों के बाद मैदान छोड़ दिया। इससे मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि टीम को 19वें सीज़न में अभी एक लंबा सफर तय करना है। रिटायर हर्ट हुए रोहित ने 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की पारी को शुरुआती झटका दिया। यह झटका तब लगा जब पांचवें ओवर में रोहित को

हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण रिटायर हर्ट होना पड़ा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 13 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल थे। मैदान पर आए फिजियो ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में मेडिकल सहायता के लिए डगआउट की ओर इशारा किया। फिजियो ने मैदान पर आकर स्थिति का जायजा लिया। तकलीफ में नजर आ रहे रोहित ने आगे नहीं खेलने का फैसला किया और धीरे-धीरे ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए।\यह देखना दुखद था कि रोहित शर्मा को इस तरह मैदान छोड़ना पड़ा, एक सच्चा चैंपियन चोट से बाहर हो गया… रोहित, आपकी जल्द स्वस्थ होने की कामना है। खेल को आपकी जरूरत है। यह ट्वीट इस भावना को दर्शाता है। रोहित के बाहर जाने से मुंबई की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। हैमस्ट्रिंग की समस्या नाजुक मानी जाती है और अगर सावधानी से इलाज न किया जाए तो यह बिगड़ सकती है। आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए, मुंबई को उम्मीद होगी कि रोहित की चोट ज्यादा गंभीर न हो। जब रोहित मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनकी पत्नी रितिका सजदेह के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी।\इस सीज़न में रोहित के प्रदर्शन की बात करें तो पहले ही मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाया था। वानखेड़े में हिटमैन ने 38 गेंदों पर 78 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी, जिसमें 6 चौके और 6 हवाई फायर शामिल थे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोहित ने 35 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 रन बनाए। इन दोनों मैचों में एमआई को हार का सामना करना पड़ा। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुंबई इंडियंस को आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम को रोहित शर्मा की वापसी का इंतजार होगा, जो निश्चित रूप से टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। टीम को उम्मीद होगी कि रोहित जल्द ही पूरी तरह से फिट होकर वापसी करेंगे और टीम को जीत दिलाने में मदद करेंगे। इस घटना ने मुंबई इंडियंस के फैंस को निराश कर दिया है, लेकिन वे उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे और अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे





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