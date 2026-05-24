MI VS RR IPL 2026 LIVE Score: Maharashtra's Freed Stadium 69th Match Live

The 69th and crucial match of the 2026 edition of the Indian Premier League (IPL) is the Mumbai Indians vs Rajasthan Royals match. The battle between the two teams is expected to determine the champions of this T20 tournament. With the rain threat looming large, the match will be played at the historic Maharashtra's Freed Stadium in Pune. Revise the page to get the live updates. Also, the weather may affect the start time. Stay tuned for more.
MI VS RR IPL 2026 LIVE Score: महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम ( वानीखेड़े स्टेडियम ) में खेला जाएगा; 3.30 बजे से होगा एक्शन; बारिश का संभावित साया; 25% की बारिश की संभावना; 33 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री तक का तापमान ; 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की हवा की रफ्तार और 71% की ह्यूमिडिटी; प्लेऑफ की उम्मीद देने वाले मुकाबला; रिजल्ट से 4 टीमों की भाग्य का फैसला; श्रेयस अय्यर का बयान; 32 मुकाबलों का इतिहास; 16-15 मुकाबले में Mumbai और Rajasthan का रुख; एक मैच बेनतीजा रहा है; मुंबई ने हुआ 16 मैच जीता है जबकि 15 में राजस्थान ने पराजित किया है.
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IPL 2026 MI VS RR महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम की लाइव स्कोर महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम लाइव महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम लाइव स्कोर Live IPL 2026 Live Rajasthan Royals Vs Mumbai Indians तुड़ाबंदी के बीच होने वाला अहम खेल मुकाबले से भाग्य का फैसला 71% की ह्यूमिट्री 31 डिग्री तक का तापमान 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की हवा की रफ्तार 33 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बातचीत महाराष्ट्र की आजाद स्टेडियम वानीखेड़े स्टेडियम
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