MICHAEL RUBIN: PAKISTAN AS A MEDIATOR AND A GAMBLER IN US-PAKISTAN RELATIONS

Michael Rubin, a senior fellow at the American Enterprise Institute, discusses the role of Pakistan as a mediator and a gambler in US-Pakistan relations. He argues that Pakistani officials may believe they can use their military technology to manipulate India's qualitative and quantitative military advantages, or that Field Marshal Asim Munir may think he can manipulate Trump into giving Pakistan strategic benefits by playing the Kashmir card. However, Rubin points out that Pakistan's reliance on the US for any benefits is misplaced, as the US has a history of using Pakistan as a pawn and abandoning it when its usefulness is no longer required. He concludes that Pakistan will never receive the benefits promised by Trump, and that the relationship between the two countries is unlikely to improve in the future.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों के पाकिस्तान की तारीफ की है और उसकी अहमियत को बढ़ावा दिया है। इस कारण भारत में ट्रंप के प्रति नाराजगी भी बढ़ी है। ट्रंप के इस बर्ताव ने भारत-अमेरिका पार्टनरशिप को मजबूत बनाने की कम से कम 25 साल की कोशिशों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया है। हालांकि, अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि वास्तविकता इससे अलग है। माइकल रुबिन ने क्या कहाअमेरिकन इंटरप्राइज इस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रुबिन ने द संडे गार्डियन में लिखे एक लेख में कहा, पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद लगता है कि वे मीडिएटर के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए कर सकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ट्रंप उन्हें मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचकर भारत के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिलिट्री एडवांटेज को कम कर देंगे, या शायद मुनीर को लगता है कि वह ट्रंप को कश्मीर पर पाकिस्तान के फायदे के लिए 'मीडिएट' करने के लिए फंसा सकते हैं। ट्रंप का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तानउन्होंने आगे कहा, 'ट्रंप का पहले कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के हजार साल पुराने विवाद का जिक्र इस बात को कन्फर्म करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं। जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों को लगता है कि वे राष्ट्रपति की नासमझी का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा लगता है कि मुनीर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही इतिहास के बारे में नासमझ हैं। जबकि मुनीर ट्रंप को हराने का जश्न मना रहे हैं, वह अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों के बुरे इतिहास को भूल जाते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा अमेरिकाउन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में आए उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर इतिहास को याद करने में नाकाम रहे हैं। शायद उसे लगता है कि वह ट्रंप को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान की रणनीतिक जरूरत को बनाए रख सकता है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान को जो भी फायदा मिलने की उम्मीद है, वह एक सीधी-सी वजह से बेमानी है: अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वॉशिंगटन को उसकी मदद की जरूरत नहीं रहती, वह उस देश से मुंह मोड़ लेता है। पाकिस्तान को बताया वेश्या और मुनीर को दलालमाइकल रुबिन ने कहा, 'वॉशिंगटन के नजरिए से, पाकिस्तान शादी करने लायक कोई औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी वेश्या है जिसका इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाता है। मुनीर तो बस इस धंधे का नया दलाल है। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उनके बाद जो भी आएगा—चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट—वह शायद एक बात पर जरूर सहमत होगा: पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और न ही अमेरिका मुनीर से किए गए ट्रंप के किसी भी वादे का सम्मान करने के लिए खुद को बाध्य समझेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को शायद लगता हो कि वह ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट हो सकती है। पाकिस्तान को ट्रंप के वादों का फायदा कभी नहीं मिलेगा.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों के पाकिस्तान की तारीफ की है और उसकी अहमियत को बढ़ावा दिया है। इस कारण भारत में ट्रंप के प्रति नाराजगी भी बढ़ी है। ट्रंप के इस बर्ताव ने भारत-अमेरिका पार्टनरशिप को मजबूत बनाने की कम से कम 25 साल की कोशिशों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया है। हालांकि, अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि वास्तविकता इससे अलग है। माइकल रुबिन ने क्या कहाअमेरिकन इंटरप्राइज इस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रुबिन ने द संडे गार्डियन में लिखे एक लेख में कहा, पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद लगता है कि वे मीडिएटर के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए कर सकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ट्रंप उन्हें मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचकर भारत के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिलिट्री एडवांटेज को कम कर देंगे, या शायद मुनीर को लगता है कि वह ट्रंप को कश्मीर पर पाकिस्तान के फायदे के लिए 'मीडिएट' करने के लिए फंसा सकते हैं। ट्रंप का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तानउन्होंने आगे कहा, 'ट्रंप का पहले कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के हजार साल पुराने विवाद का जिक्र इस बात को कन्फर्म करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं। जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों को लगता है कि वे राष्ट्रपति की नासमझी का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा लगता है कि मुनीर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही इतिहास के बारे में नासमझ हैं। जबकि मुनीर ट्रंप को हराने का जश्न मना रहे हैं, वह अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों के बुरे इतिहास को भूल जाते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा अमेरिकाउन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में आए उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर इतिहास को याद करने में नाकाम रहे हैं। शायद उसे लगता है कि वह ट्रंप को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान की रणनीतिक जरूरत को बनाए रख सकता है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान को जो भी फायदा मिलने की उम्मीद है, वह एक सीधी-सी वजह से बेमानी है: अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वॉशिंगटन को उसकी मदद की जरूरत नहीं रहती, वह उस देश से मुंह मोड़ लेता है। पाकिस्तान को बताया वेश्या और मुनीर को दलालमाइकल रुबिन ने कहा, 'वॉशिंगटन के नजरिए से, पाकिस्तान शादी करने लायक कोई औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी वेश्या है जिसका इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाता है। मुनीर तो बस इस धंधे का नया दलाल है। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उनके बाद जो भी आएगा—चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट—वह शायद एक बात पर जरूर सहमत होगा: पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और न ही अमेरिका मुनीर से किए गए ट्रंप के किसी भी वादे का सम्मान करने के लिए खुद को बाध्य समझेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को शायद लगता हो कि वह ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट हो सकती है। पाकिस्तान को ट्रंप के वादों का फायदा कभी नहीं मिलेगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Pakistan Relations Pakistan As A Mediator Pakistan As A Gambler Field Marshal Asim Munir Kashmir Card US-Pakistan Military Technology India-Pakistan Military Advantages US Abandonment Of Pakistan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistan News: 'भारत के लिए जहर, महिला विरोधी कमेंट', मुनीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर दिखाया 'असली रंग'Pakistan News: भारत के साथ लड़ाई का एक साल पूरा होने पर पाकिस्तानी आर्मी की ओर से जो बातें कही गई हैं, उसमें भारतीय सेना को निशाना बनाने के साथ ही महिला-विरोधी टिप्पणियां भी की गई हैं।

Read more »

मीरपुर टेस्ट- बांग्लादेश ने पहले दिन 301 रन बनाए: कप्तान शांतो का शतक, मोमिनुल की फिफ्टी; 4 पाकिस्तानी बॉलर...Bangladesh strong start vs Pakistan Test 2026 latest updates. Follow Mirpur Test Bangladesh vs Pakistan Day 1 Score, Latest News, Live Updates on Dainik Bhaskar.

Read more »

खुलासा- ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद दी: चीनी इंजीनियर ने माना- विमानों को टेक्निकली तैयार किय...China engineer admits Pakistan tech aid Operation Sindoor. Follow Latest Updates.

Read more »

खुलासा- ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद दी: चीनी इंजीनियर ने माना- विमानों को टेक्निकली तैयार किय...China engineer admits Pakistan tech aid Operation Sindoor. Follow Latest Updates.

Read more »

Pakistan Cricket Board's Chief Moeen Ali Khan Nakaavi's Visit to Lahore: What Did He Achieve?Pakistan Cricket Board's (PCB) Chief Moeen Ali Khan Nakaavi's visit to Lahore has raised more questions than answers. Despite raising hopes of a significant policy shift, his meeting with Bangladesh Cricket Board's (BCB) Acting President Tamin Iqbal did not yield any substantial outcomes. The visit has also sparked debates on whether Pakistan will tour Bangladesh or not, given the current state of bilateral relations.

Read more »

Pakistan US: 'पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं', पूर्व अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान, बोले- मुनीर से किए वादे निभाने को मजबूर नहींPakistan US: पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में हालिया समय में सुधार देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ की है और ईरान से वार्ता के लिए भी इस्लामाबाद पर भरोसा किया है।

Read more »