MNSसीबीआईसीरीब्लैक

किसानों को अब खराब सिबिल स्कोर होने पर भी फसल ऋण मिल सकेगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंपीएम किसान योजना कीा 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब किसानों का सिबिल स्कोर खराब होने पर भी फसल लोन मिल सकेगा। हालांकि, यह फायदा सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को ही मिलेगा। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि, बैंक किसानों के फसल ऋण की मंजूरी को उनके सिबिल स्कोर से बिल्कुल न जोड़ें। आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सिबिल स्कोर की वजह से किसी भी किसान को लोन मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
किसानों को अब खराब सिबिल स्कोर होने पर भी फसल ऋण मिल सकेगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंपीएम किसान योजना कीा 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब किसानों का सिबिल स्कोर खराब होने पर भी फसल लोन मिल सकेगा। हालांकि, यह फायदा सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को ही मिलेगा। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि, बैंक किसानों के फसल ऋण की मंजूरी को उनके सिबिल स्कोर से बिल्कुल न जोड़ें। आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सिबिल स्कोर की वजह से किसी भी किसान को लोन मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए.
किसानों को अब खराब सिबिल स्कोर होने पर भी फसल ऋण मिल सकेगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंपीएम किसान योजना कीा 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब किसानों का सिबिल स्कोर खराब होने पर भी फसल लोन मिल सकेगा। हालांकि, यह फायदा सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को ही मिलेगा। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि, बैंक किसानों के फसल ऋण की मंजूरी को उनके सिबिल स्कोर से बिल्कुल न जोड़ें। आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सिबिल स्कोर की वजह से किसी भी किसान को लोन मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए
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