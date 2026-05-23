MOTOROLA EDGE 50 ULTRA 5G: 40,000 रुपये से कम में एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदें

Motorola Edge 50 Ultra 5G पर अमेजन ज्यादा दिनों तक जारी डील को चुकने पर आपके बजट 40,000 रुपये से कम में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की संभावना है। इस फोन में स्लीक डिजाइन, ट्रिपल रियर कैमरा, परफॉर्मेंस और फीचर्स मिलते हैं।

अगर आप 40 हजार रुपये से कम में एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो अमेजन पर Motorola Edge 50 Ultra 5G पर मिल रही डील को चेक कर सकते हैं। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। अगर आप 40,000 रुपये के बजट में एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन एक बेहद अट्रैक्टिव डील अवेलेबल है। मोटोरोला का फ्लैगशिप फोन Motorola Edge 50 Ultra 5G इस समय Amazon पर कीमत में भारी कटौती के साथ लिस्टेड है। भले ही ये थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है, लेकिन अपने स्लीक डिजाइन, टेलीफोटो लेंस वाले दमदार ट्रिपल रियर कैमरा, बेहतरीन परफॉर्मेंस और फ्लॉलेस स्क्रीन एक्सपीरियंस की वजह से ये आज भी एक हाई-एंड डिवाइस है। इसमें हाई रिफ्रेश रेट वाला pOLED पैनल मिलता है और ये क्वालकॉम के Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से पावर्ड है। डिस्काउंट को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये ऑफर ज्यादा दिनों तक लाइव नहीं रहेगा। आइए Amazon पर चल रही इस Motorola Edge 50 Ultra 5G डील को जानते हैं.

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