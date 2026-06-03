MP में ऑनर किलिंग: प्रेमिका के मामा ने रची हत्या की साजिश, 24 घंटे में चार गिरफ्तार

अनूपपुर जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है जहां उसकी प्रेमिका के मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जहां एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला इलाके में सनसनी फैलाने वाला है। मृतक सन्नी उर्फ मोटू सहीस (18) का शव 2 जून को पोखरी डैम ओसीएम छोहरी में मिला था। शव की कमर में रस्सी से बंधी रेत से भरी बोरी थी जिससे पता चलता है कि हत्या रे शव को छिपाना चाहते थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए भालूमाड़ा थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मृतक के पिता रंजू सहीस की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सन्नी का पिछले तीन-चार सालों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन, खासकर उसके मामा , इस रिश्ते से नाराज थे। उन्होंने कई बार सन्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार युवती के मामा ने अपने चचेरे भाई, पड़ोसी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 29 मई की रात करीब 8:30 बजे आरोपियों ने सन्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव की बड़ी पुलिया के पास ले जाकर पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को मोटरसाइकिल पर लादकर पोखरी डैम में फेंक दिया। उन्होंने शव के साथ बोरी बांधी ताकि वह पानी में डूब जाए और पहचान न हो सके। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तेजी से कार्रवाई की। डीएसपी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर उन्हें ट्रैक किया गया। 3 जून को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन, दस्तावेज और रस्सी बरामद कर ली है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय, डीएस बागरी, चंद्रहास बांधेकर, कमलेश शुक्ला, ईश्वर यादव और कृपाल सिंह सहित पूरी टीम शामिल रही। यह घटना एक बार फिर से समाज में प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ती हिंसा को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में परिवार के दबाव और सामाजिक बंदिशों के कारण युवा अक्सर हत्या जैसे चरम कदम उठा लेते हैं। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस मामले ने अनूपपुर जिले में एक बार फिर से प्रेम प्रसंग ों को लेकर होने वाली हत्या ओं को सुर्खियों में ला दिया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और डर दोनों है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की भी योजना बनाई है। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या में और भी कोई शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले और परिवार खुले दिमाग से उनके रिश्तों को स्वीकार करें। अन्यथा ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई से सबक सिखाते हुए यह संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराध ी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले ने न सिर्फ अनूपपुर बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। उम्मीद है कि अदालत में सख्त से सख्त सजा होगी ताकि भविष्य में ऐसे अपराध ों को अंजाम देने से पहले कोई दो बार सोचे.

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जहां एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला इलाके में सनसनी फैलाने वाला है। मृतक सन्नी उर्फ मोटू सहीस (18) का शव 2 जून को पोखरी डैम ओसीएम छोहरी में मिला था। शव की कमर में रस्सी से बंधी रेत से भरी बोरी थी जिससे पता चलता है कि हत्यारे शव को छिपाना चाहते थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए भालूमाड़ा थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मृतक के पिता रंजू सहीस की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सन्नी का पिछले तीन-चार सालों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन, खासकर उसके मामा, इस रिश्ते से नाराज थे। उन्होंने कई बार सन्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार युवती के मामा ने अपने चचेरे भाई, पड़ोसी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 29 मई की रात करीब 8:30 बजे आरोपियों ने सन्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव की बड़ी पुलिया के पास ले जाकर पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को मोटरसाइकिल पर लादकर पोखरी डैम में फेंक दिया। उन्होंने शव के साथ बोरी बांधी ताकि वह पानी में डूब जाए और पहचान न हो सके। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तेजी से कार्रवाई की। डीएसपी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर उन्हें ट्रैक किया गया। 3 जून को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन, दस्तावेज और रस्सी बरामद कर ली है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय, डीएस बागरी, चंद्रहास बांधेकर, कमलेश शुक्ला, ईश्वर यादव और कृपाल सिंह सहित पूरी टीम शामिल रही। यह घटना एक बार फिर से समाज में प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ती हिंसा को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में परिवार के दबाव और सामाजिक बंदिशों के कारण युवा अक्सर हत्या जैसे चरम कदम उठा लेते हैं। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस मामले ने अनूपपुर जिले में एक बार फिर से प्रेम प्रसंगों को लेकर होने वाली हत्याओं को सुर्खियों में ला दिया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और डर दोनों है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की भी योजना बनाई है। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या में और भी कोई शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले और परिवार खुले दिमाग से उनके रिश्तों को स्वीकार करें। अन्यथा ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई से सबक सिखाते हुए यह संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले ने न सिर्फ अनूपपुर बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। उम्मीद है कि अदालत में सख्त से सख्त सजा होगी ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले कोई दो बार सोचे





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हत्या प्रेम प्रसंग मामा अनूपपुर गिरफ्तारी

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