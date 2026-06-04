MQ-9B AEW का खतरा बढ़ रहा है: भारत के लिए अलार्म बजाने वाले विजयेन्द्र के ठाकुर

अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारतीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है।

अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारत ीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े Erieye AEW&C ऑपरेटरों में से एक है। उसके पास Saab 2000 Erieye आधारित नौ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान मौजूद हैं। लेकिन अब यह नई तकनीक भविष्य के युद्धक्षेत्र का स्वरूप बदल सकती है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना के पास पहले से ही स्वीडन के बनाए कई 'Saab 2000 Erieye' AWACS विमान मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में एक बड़ी संख्या है। भविष्य में पाकिस्तान भी SAAB कंपनी के साथ अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर इस कम लागत वाले LoyalEye रडार सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यदि अमेरिका ने पाकिस्तान को MQ-9B ड्रोन देने से मना भी कर दिया तो स्वीडन की कंपनी इस रडार को पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद तुर्की के बायरकतार अकिंसी जैसे दूसरे भारी ड्रोनों पर भी फिट कर सकती है। इसीलिए भारत के लिए यहां से खतरा शुरू होता है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए चिंता दोहरी है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी WZ-9 'डिवाइन ईगल' नाम से अपना खुद का एक विशालकाय अर्ली वार्निंग ड्रोन विकसित कर चुका है जो स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। ऐसे में भारत के रक्षा योजनाकारों के लिए आने वाले समय में अपने दोनों पड़ोसियों की इस मानवरहित जासूसी क्षमता से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। चीन का शेनयांग WZ-9 'डिवाइन ईगल' एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला, जेट-पावर्ड UAV है जिसे खास तौर पर AEW और काउंटर-स्टील्थ भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है.

अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारतीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े Erieye AEW&C ऑपरेटरों में से एक है। उसके पास Saab 2000 Erieye आधारित नौ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान मौजूद हैं। लेकिन अब यह नई तकनीक भविष्य के युद्धक्षेत्र का स्वरूप बदल सकती है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना के पास पहले से ही स्वीडन के बनाए कई 'Saab 2000 Erieye' AWACS विमान मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में एक बड़ी संख्या है। भविष्य में पाकिस्तान भी SAAB कंपनी के साथ अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर इस कम लागत वाले LoyalEye रडार सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यदि अमेरिका ने पाकिस्तान को MQ-9B ड्रोन देने से मना भी कर दिया तो स्वीडन की कंपनी इस रडार को पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद तुर्की के बायरकतार अकिंसी जैसे दूसरे भारी ड्रोनों पर भी फिट कर सकती है। इसीलिए भारत के लिए यहां से खतरा शुरू होता है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए चिंता दोहरी है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी WZ-9 'डिवाइन ईगल' नाम से अपना खुद का एक विशालकाय अर्ली वार्निंग ड्रोन विकसित कर चुका है जो स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। ऐसे में भारत के रक्षा योजनाकारों के लिए आने वाले समय में अपने दोनों पड़ोसियों की इस मानवरहित जासूसी क्षमता से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। चीन का शेनयांग WZ-9 'डिवाइन ईगल' एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला, जेट-पावर्ड UAV है जिसे खास तौर पर AEW और काउंटर-स्टील्थ भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MQ-9B AEW भारत पाकिस्तान स्वीडन अमेरिका चीन WZ-9 'डिवाइन ईगल' रक्षा जासूसी क्षमता

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भारत को मिलेगा अमेरिका का किलर ड्रोन! मिनटों में राख हो जाएगा दुश्मन, चीन के पास भी नहीं कोई तोड़MQ 9B Killer Drone: भारत अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात में अरबों डॉलर की ड्रोन डील पर भी चर्चा की. ये वही MQ-9B किलर ड्रोन है जिसकी डील के बारे में काफी चर्चा है.

Read more »

अमेरिका ने जिस प्रीडेटर ड्रोन से बगदादी और 5000 पाकिस्तानी आतंकी मारे वही अब भारत को मिलेगा, खौफ में चीनMQ-9B predator drone प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वॉड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात के दौरान 31 MQ-9B प्रिडेटर ड्रोंस की डील की है। जानते हैं कि आखिर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कितना एडवांस है और यह आतंकियों को कैसे मार गिराता...

Read more »

ड्रैगन की गर्दन दबोचने की तैयारी? अमेरिका से भारत को मिलेंगे ‘सुपर किलर’ ड्रोन, नाम से ही कांपते हैं दुश्मन!India will get MQ 9B drones from America Indo-US MQ-9B drones Deal features MQ-9B drones PM Modi Joe Biden China ड्रैगन की गर्दन दबोचने की तैयारी? अमेरिका से भारत को मिलेंगे ‘सुपर किलर’ ड्रोन, नाम से ही कांपते हैं दुश्मन!

Read more »

MQ 9B Drone: समुद्र से लेकर आसमान तक नजर, भारत-अमेरिका के बीच MQ-9B आर्म्ड ड्रोन डील्स पर साइनभारत और अमेरिका के बीच MQ-9B आर्म्ड ड्रोन डील पक्की हो गई है। दोनों पक्षों के बीच इस बाबत डील साइन हो गई है। 3.5 अरब डॉलर की इस डील के बाद भारत चीन से सटी LAC और पाकिस्तान की सीमा पर तगड़ी निगरानी रख पाएगा।

Read more »

भारत को मिला दूसरा निगरानी ड्रोन, सितंबर में हुआ था MQ 9B दुर्घटनाग्रस्तNew Delhi News: साल 2024 में सितंबर महीने में एमक्यू-9बी समुद्री निगरानी ड्रोन बंगाल की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. अब भारत को अमेरिकी कंपनी के द्वारा दूसरा ड्रोन दिया गया है.

Read more »

50000 फीट की ऊंचाई, 30 घंटे लगातार उड़ान, एक घंटे में लाहौर तबाह, भारत की आसमानी ताकत बदल देगा यह बाज़MQ 9B AEW Drone : करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने और 30 घंटे से ज्यादा हवा में टिके रहने की क्षमता के कारण MQ-9B बेहद खास है. इसकी रफ्तार करीब 480 KMpH बताया जाता है. यह स्पीड और रेंज ऐसी है कि यह एक घंटे के भीतर दिल्ली से लाहौर जैसे संवेदनशील इलाकों तक पहुंच सकता है और रास्ते भर दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल खतरों पर नजर रख सकता है.

Read more »