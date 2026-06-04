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MQ-9B AEW का खतरा बढ़ रहा है: भारत के लिए अलार्म बजाने वाले विजयेन्द्र के ठाकुर

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MQ-9B AEW का खतरा बढ़ रहा है: भारत के लिए अलार्म बजाने वाले विजयेन्द्र के ठाकुर
MQ-9B AEWभारतपाकिस्तान
📆04-06-2026 09:17:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारतीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है।

अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारत ीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े Erieye AEW&C ऑपरेटरों में से एक है। उसके पास Saab 2000 Erieye आधारित नौ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान मौजूद हैं। लेकिन अब यह नई तकनीक भविष्य के युद्धक्षेत्र का स्वरूप बदल सकती है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना के पास पहले से ही स्वीडन के बनाए कई 'Saab 2000 Erieye' AWACS विमान मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में एक बड़ी संख्या है। भविष्य में पाकिस्तान भी SAAB कंपनी के साथ अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर इस कम लागत वाले LoyalEye रडार सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यदि अमेरिका ने पाकिस्तान को MQ-9B ड्रोन देने से मना भी कर दिया तो स्वीडन की कंपनी इस रडार को पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद तुर्की के बायरकतार अकिंसी जैसे दूसरे भारी ड्रोनों पर भी फिट कर सकती है। इसीलिए भारत के लिए यहां से खतरा शुरू होता है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए चिंता दोहरी है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी WZ-9 'डिवाइन ईगल' नाम से अपना खुद का एक विशालकाय अर्ली वार्निंग ड्रोन विकसित कर चुका है जो स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। ऐसे में भारत के रक्षा योजनाकारों के लिए आने वाले समय में अपने दोनों पड़ोसियों की इस मानवरहित जासूसी क्षमता से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। चीन का शेनयांग WZ-9 'डिवाइन ईगल' एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला, जेट-पावर्ड UAV है जिसे खास तौर पर AEW और काउंटर-स्टील्थ भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है.

अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित किए जा रहे MQ-9B AEW के खतरे के बारे में भारतीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू विमान पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने अलार्म बजाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े Erieye AEW&C ऑपरेटरों में से एक है। उसके पास Saab 2000 Erieye आधारित नौ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान मौजूद हैं। लेकिन अब यह नई तकनीक भविष्य के युद्धक्षेत्र का स्वरूप बदल सकती है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना के पास पहले से ही स्वीडन के बनाए कई 'Saab 2000 Erieye' AWACS विमान मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में एक बड़ी संख्या है। भविष्य में पाकिस्तान भी SAAB कंपनी के साथ अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर इस कम लागत वाले LoyalEye रडार सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यदि अमेरिका ने पाकिस्तान को MQ-9B ड्रोन देने से मना भी कर दिया तो स्वीडन की कंपनी इस रडार को पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद तुर्की के बायरकतार अकिंसी जैसे दूसरे भारी ड्रोनों पर भी फिट कर सकती है। इसीलिए भारत के लिए यहां से खतरा शुरू होता है। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए चिंता दोहरी है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी WZ-9 'डिवाइन ईगल' नाम से अपना खुद का एक विशालकाय अर्ली वार्निंग ड्रोन विकसित कर चुका है जो स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। ऐसे में भारत के रक्षा योजनाकारों के लिए आने वाले समय में अपने दोनों पड़ोसियों की इस मानवरहित जासूसी क्षमता से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। चीन का शेनयांग WZ-9 'डिवाइन ईगल' एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला, जेट-पावर्ड UAV है जिसे खास तौर पर AEW और काउंटर-स्टील्थ भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है

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MQ-9B AEW भारत पाकिस्तान स्वीडन अमेरिका चीन WZ-9 'डिवाइन ईगल' रक्षा जासूसी क्षमता

 

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