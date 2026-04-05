MRP 100 रुपये की दवा, लागत 30 पैसे: दिल्ली में नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने गड्ढे से निकालीं दवाएं

दिल्ली पुलिस ने नकली दवा बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए दवाओं को गड्ढों में दफना दिया था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दवाएं बरामद कीं।

MRP 100 रुपये, दवा बनाने में खर्च सिर्फ 30 पैसे: पुलिस के डर से 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाई गई दवाएं, पुलिस ने JCB से निकालीं; वीडियो\ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवा एं बनाकर बेचने के आरोप में कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने निखिल अरोड़ा उर्फ सनी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शिवम त्यागी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें पता चला है कि 100 रुपये एमआरपी वाली दवा को बनाने में सिर्फ 30

पैसे का खर्च आता था। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए दवाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया था, जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल और शाहरुख दवाओं को बेचने के लिए फर्जी बिल बनाने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। इन कंपनियों को बनाने में एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक खर्च आता था।\जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी निखिल अरोड़ा का भागीरथ पैलेस में थोक में दवा बेचने का पुराना कारोबार था और वह लगभग सभी नामी कंपनियों की दवाएं बेचता था। निखिल ने बताया कि वह शिवम, मयंक और मोहित के संपर्क में था, जो उसे दवाएं सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि इन दवाओं को एमआरपी के 20 से 25 प्रतिशत कीमत पर होलसेलरों को बेचा जाता था, जिससे वे मोटा मुनाफा कमाते थे। मयंक अग्रवाल के खिलाफ पहले भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गाजियाबाद में मामले दर्ज हैं, जिससे पता चलता है कि वह पहले से ही नकली दवा बेचने के धंधे में शामिल रहा है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। राहुल और शाहरुख ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे फर्जी कंपनियां बनाकर दवाओं की बिक्री करते थे।\इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि फर्जी कंपनियां बनाने का काम भी एक बड़ा रैकेट चलाता था। राहुल ने बताया कि फर्जी कंपनी बनाने वाले लोग दूसरी व्यक्ति को 20 से 25 हजार रुपये में ये कंपनियां उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से करीब 150 फर्जी कंपनियों का पता चला है। पुलिस फिलहाल इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। इस मामले ने दवा कारोबार में हो रही बड़ी धांधली को उजागर किया है, जिसमें नकली दवाओं का उत्पादन और उनकी बिक्री शामिल है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस गैरकानूनी धंधे में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।\हम डेटा संग्रह टूल्स, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमार





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