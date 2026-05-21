MS Dhoni Leaves CSK Camp, Won't Play Last Match

MS Dhoni, the legendary Indian cricketer, has withdrawn from the CSK camp due to an injury, and will not be playing in the last match of the IPL 2026. CSK's bowling coach Michael Hashi confirmed the news.

Subscribe एमएस धोनी चोट के चलते इस सीजन में अबतक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। अब आखिरी मैच से पहले भी धोनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिग्गज कप्तान एमएस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच से पहले सीएसके कैंप छोड़कर घर लौट चुके हैं। धोनी ने चोट के कारण इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है और बताया जा रहा है कि हाल ही में अंगूठे में लगी चोट से उबरने के लिए उन्होंने टीम का साथ छोड़ा है। अहमदाबाद में होने वाले इस करो या मरो के मुकाबले से पहले चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने खुद इस खबर की पुष्टि की है।हालांकि, हसी ने फैंस को एक बड़ी राहत देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अगर चेन्नई की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो धोनी दोबारा टीम के साथ जुड़ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएस धोनी की चोट पर अपडेट देते हुए माइकल हसी ने कहा, 'मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि वह इस समय टीम के साथ नहीं हैं लेकिन अगर हम क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो वह निश्चित रूप से वापस टीम से जुड़ेंगे। उनके अंगूठे में थोड़ा दर्द है जिससे वह अच्छी तरह उबर रहे हैं लेकिन वह इस मैच के लिए तैयार नहीं हो पाते। उम्मीद है कि अगर हम प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रहे तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में मिली हार के बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई के लिएअब काफी मुश्किल हो गई है। गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज करने पर चेन्नई के 14 अंक हो जाएंगे लेकिन इसके बाद भी उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हैदराबाद के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार के बाद हसी ने कहा, 'जाहिर तौर पर इस हार ने हमारे लिए टॉप-4 में पहुंचने की राह को और मुश्किल बना दिया है। इस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी शांत था और हर कोई बेहद निराश था। लेकिन कोच ने हमसे बात की और समझाया कि ठीक है हमारे पास अभी एक और मैच है एक आखिरी मौका है। हमें इस हार से जल्दी उबरना होगा क्योंकि आगे का सफर अब पूरी तरह हमारे नजरिए और एटीट्यूड पर टिका है।प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई को न सिर्फ गुजरात को हराना होगा बल्कि दमदार खेल भी दिखाना होगा। टीम के हौसले और रणनीति पर बात करते हुए बल्लेबाजी कोच ने कहा कि जब तक हम एक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रवैए के साथ आगे बढ़ेंगे एकजुट रहेंगे और मैदान पर मुस्कुराते रहेंगे तब तक चीजें हमारे पक्ष में रहेंगी.

Subscribe एमएस धोनी चोट के चलते इस सीजन में अबतक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। अब आखिरी मैच से पहले भी धोनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिग्गज कप्तान एमएस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच से पहले सीएसके कैंप छोड़कर घर लौट चुके हैं। धोनी ने चोट के कारण इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है और बताया जा रहा है कि हाल ही में अंगूठे में लगी चोट से उबरने के लिए उन्होंने टीम का साथ छोड़ा है। अहमदाबाद में होने वाले इस करो या मरो के मुकाबले से पहले चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने खुद इस खबर की पुष्टि की है।हालांकि, हसी ने फैंस को एक बड़ी राहत देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अगर चेन्नई की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो धोनी दोबारा टीम के साथ जुड़ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएस धोनी की चोट पर अपडेट देते हुए माइकल हसी ने कहा, 'मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि वह इस समय टीम के साथ नहीं हैं लेकिन अगर हम क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो वह निश्चित रूप से वापस टीम से जुड़ेंगे। उनके अंगूठे में थोड़ा दर्द है जिससे वह अच्छी तरह उबर रहे हैं लेकिन वह इस मैच के लिए तैयार नहीं हो पाते। उम्मीद है कि अगर हम प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रहे तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में मिली हार के बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई के लिएअब काफी मुश्किल हो गई है। गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज करने पर चेन्नई के 14 अंक हो जाएंगे लेकिन इसके बाद भी उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हैदराबाद के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार के बाद हसी ने कहा, 'जाहिर तौर पर इस हार ने हमारे लिए टॉप-4 में पहुंचने की राह को और मुश्किल बना दिया है। इस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी शांत था और हर कोई बेहद निराश था। लेकिन कोच ने हमसे बात की और समझाया कि ठीक है हमारे पास अभी एक और मैच है एक आखिरी मौका है। हमें इस हार से जल्दी उबरना होगा क्योंकि आगे का सफर अब पूरी तरह हमारे नजरिए और एटीट्यूड पर टिका है।प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई को न सिर्फ गुजरात को हराना होगा बल्कि दमदार खेल भी दिखाना होगा। टीम के हौसले और रणनीति पर बात करते हुए बल्लेबाजी कोच ने कहा कि जब तक हम एक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रवैए के साथ आगे बढ़ेंगे एकजुट रहेंगे और मैदान पर मुस्कुराते रहेंगे तब तक चीजें हमारे पक्ष में रहेंगी





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MS Dhoni IPL 2026 CSK Last Match Injury Chennai Super Kings Bowling Coach Michael Hashi

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