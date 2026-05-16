Manipur Hostages Release: 28 out of 38 kidnapped Kukis and Nagas released by police

The police in Manipur have released 28 out of the 38 kidnapped Kukis and Nagas held by armed groups in the Kongpokpi and Army Chief districts. The police have provided full details of the incident. It should be noted that on Wednesday, suspicious armed groups in Kongpokpi stormed the police station and killed three officials and injured four others. Meanwhile, in Noinchi district, a civilian was shot dead and his wife was injured. After that, these people were taken to unknown places.

Subscribe Manipur Hostages News: मणिपुर में बंधक बनाए गए कुकी और नागा समुदायों के 38 में से 28 लोगों को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।मणिपुर के कांगपोकपी और सेनापति जिलों में हथियारबंद समूहों द्वारा बंधक बनाए गए कुकी और नागा समुदायों के 38 लोगों में से 28 को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी। बता दें कि बुधवार को कांगपोकपी में संदिग्ध उग्रवादियों ने गिरजाघर के तीन पदाधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी और चार अन्य को घायल कर दिया। वहीं नोनी जिले में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। इसके बाद इन लोगों को अज्ञात क्षेत्रों में ले जाया गया।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाई गईं कोंसाखुल गांव की 12 नागा महिलाओं को मखान गांव में रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सेनापति जिले में बंधक बनाए गए कुकी समुदाय के चार पुरुषों और 10 महिलाओं को बृहस्पतिवार देर रात सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। अधिकारी ने यह भी कहा कि नगालैंड के एक सदस्य सहित ‘सेल्सियन ऑफ डॉन बॉस्को’ के दो सदस्यों को भी हथियारबंद समूहों ने अलग-अलग स्थानों से रिहा किया।कांगपोकपी जिले में रिहा की गई एक महिला ने कहा कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ बंधे हुए थे। हमें ठीक-ठीक पता नहीं था कि हमें कहां ले जाया गया था। मुझे महसूस हुआ कि हमें पर्वतीय इलाकों में ले जाया गया था। किसी ने भी हम पर हमला नहीं किया। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकार इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज से जुड़े संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। कुकी और नगा समुदायों के लोगों ने बृहस्पतिवार को कांगपोकपी जिले में कथित अपहरणों के विरोध में अलग-अलग धरने दिए थे.

Subscribe Manipur Hostages News: मणिपुर में बंधक बनाए गए कुकी और नागा समुदायों के 38 में से 28 लोगों को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।मणिपुर के कांगपोकपी और सेनापति जिलों में हथियारबंद समूहों द्वारा बंधक बनाए गए कुकी और नागा समुदायों के 38 लोगों में से 28 को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी। बता दें कि बुधवार को कांगपोकपी में संदिग्ध उग्रवादियों ने गिरजाघर के तीन पदाधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी और चार अन्य को घायल कर दिया। वहीं नोनी जिले में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। इसके बाद इन लोगों को अज्ञात क्षेत्रों में ले जाया गया।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाई गईं कोंसाखुल गांव की 12 नागा महिलाओं को मखान गांव में रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सेनापति जिले में बंधक बनाए गए कुकी समुदाय के चार पुरुषों और 10 महिलाओं को बृहस्पतिवार देर रात सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। अधिकारी ने यह भी कहा कि नगालैंड के एक सदस्य सहित ‘सेल्सियन ऑफ डॉन बॉस्को’ के दो सदस्यों को भी हथियारबंद समूहों ने अलग-अलग स्थानों से रिहा किया।कांगपोकपी जिले में रिहा की गई एक महिला ने कहा कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ बंधे हुए थे। हमें ठीक-ठीक पता नहीं था कि हमें कहां ले जाया गया था। मुझे महसूस हुआ कि हमें पर्वतीय इलाकों में ले जाया गया था। किसी ने भी हम पर हमला नहीं किया। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकार इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज से जुड़े संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। कुकी और नगा समुदायों के लोगों ने बृहस्पतिवार को कांगपोकपी जिले में कथित अपहरणों के विरोध में अलग-अलग धरने दिए थे





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Manipur Kidnapped Kukis Nagas Armed Groups Kongpokpi Army Chief Release Police Incident

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