Maruti-Suzuki CEO Arrested in Delhi, Company Shares Dip

The CEO of Maruti-Suzuki, the flagship car manufacturer of the Indian government-owned automobile company, has been arrested in Delhi. The company's shares have dipped after the news of his arrest.

मारपीट और 3 लाख रंगदारी मांगने का आरोप, विधायक पत्नी का गनर सस्पेंडकानपुर में सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम के पति इरफान सोलंकी पर बुधवार को मारपीट, गाली-गलौच का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इरफान अपने समर्थकों के साथ मंगलवार की रात चमनगंज के हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी पहुंचे। बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी वफा अब्बास से मारपीट की। वफा अब्बास ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनसे 3 लाख की रंगदारी मांगी, मना करने पर उनके साथियों ने पीटा। वफा अब्बास के 2 लाख 70 हजार रुपए लूट लिए। अब वफा अब्बास की शिकायत पर इरफान सोलंकी पर नामजद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और जान-बूझकर अपमान करने की धाराओं में FIR लिखी है। वहीं, विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद की शिकायत पर वफा अब्बास, इमरान, फहद के अलावा उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज हुई है।पूर्व विधायक इरफान सोलंकी कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में आगजनी मामले में जमानत पर बाहर हैं। वह 34 महीने जेल में रहकर पिछले साल 30 सितंबर 2025 को महाराजगंज की जेल से बाहर आए थे।हंगामे के दौरान लोग हलीम कॉलेज के गेट पर जमा हो गए।पटकापुर के रहने वाले वफा अब्बास ने बताया, हलीम ग्राउंड में कई सालों से बकरा बाजार लगवाई जा रही है। बकरीद के चलते मंगलवार रात बाजार में भारी भीड़ थी। सड़कें जाम हो रही थीं। इसलिए लोगों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। तभी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों बाजार आए। मेरा नाम लेकर गाली देने लगे। लोगों ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं उनके पास पहुंचा। इसके बाद इरफान और उनके साथियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। कमेटी के समीर, फहद, इकराम समेत अन्य लोगों ने विरोध किया तो इरफान सोलंकी ने उनके साथ भी मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर लात-घूसों से मारा। हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वफा अब्बास का आरोप है कि पूर्व विधायक ने मंडी लगाने के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, विरोध करने पर पूर्व विधायक के साथियों ने उनके साथ मारपीट की। वफा अब्बास ने बताया कि मंगलवार की रात इरफान सोलंकी और उनकी विधायक पत्नी के गनर ने उनके साथ मारपीट की।इरफान सोलंकी ने बताया कि हलीम मुस्लिम हंटर कॉलेज में बकरों की वर्षों पुरानी बाजार लगती है, जहां आने वाले ग्राहकों और कारोबारियों से वसूली की शिकायत मिल रह थी। इस पर वह पत्नी नसीम सोलंकी के साथ पहुंचे थे। विधायक नसीम सोलंकी ने वसूली का विरोध किया तो वफा अब्बास और उनके साथी भड़क गए और हमलावर हो गए। गनर अजीम ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ हाथापाई करने लगे। कार्बाइन छीनने का भी प्रयास किया। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पूर्व विधायक ने बताया कि गनर की ओर से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी गई है। मामले को लेकर वह पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के साथ इरफान सोलंकी और उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी। विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट से चुनाव जीता था।घटना के बाद बकरा बाजार के पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ एकजुट हो गए। लोगों ने हलीम ग्राउंड के सभी गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। पूर्व विधायक मुर्दाबाद नारे लगाए। मौके पर पहुंची चमनगंज पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन पदाधिकारी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे हंगामा चलता रहा।विधायक नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद ने मंडी संचालक वफा अब्बास, फहद, इमरान और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ चमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया कि 27 मई को विधायक नसीम सोलंकी के कहने पर मंडी गया था। जहां मंडी संचालक वफा अब्बास और उसके साथी फहद, इमरान और 15–20 अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। इस दौरान आरोपियों ने मंडी का गेट बंद कर जान से मारने का प्रयास किया, लोगों के बीच–बचाव करने पर वह किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले और पूरी जानकारी विधायक नसीम सोलंकी को दी और उन्हें गाड़ी से लेकर निकल गए। आरोपियों का पुराना अपराधिक इतिहास है और कई थानों में अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। चमनगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा, चोट पहुंचाना, धमकी, जानबूझकर अपमान करने, लोक सेवक को चोट पहुंचाने, लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने विधायक नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अजीम को विधायक की सुरक्षा में लगाया गया था। अगर कॉन्स्टेबल को विधायक की सुरक्षा में खतरे की संभावना थी, तो उसे उनके साथ रहना चाहिए था, ना कि मंडी परिसर में जाना चाहिए था। कॉन्स्टेबल ने विधायक की सुरक्षा में लापरवाही बरती है, जिस कारण उस पर कार्रवाई की गई है।मंगलवार की देर रात चमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा:महराजगंज जेल के बाहर विधायक पत्नी को गले लगाया, फेसबुक पर लिखा- स्वागत नहीं करोगे हमारा कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद आज मंगलवार शाम जेल से बाहर आ गए। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों और सास खुर्शिदा बेगम के साथ उन्हें लेने के लिए महराजगंज जेल पहुंची थीं.

मारपीट और 3 लाख रंगदारी मांगने का आरोप, विधायक पत्नी का गनर सस्पेंडकानपुर में सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम के पति इरफान सोलंकी पर बुधवार को मारपीट, गाली-गलौच का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इरफान अपने समर्थकों के साथ मंगलवार की रात चमनगंज के हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी पहुंचे। बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी वफा अब्बास से मारपीट की। वफा अब्बास ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनसे 3 लाख की रंगदारी मांगी, मना करने पर उनके साथियों ने पीटा। वफा अब्बास के 2 लाख 70 हजार रुपए लूट लिए। अब वफा अब्बास की शिकायत पर इरफान सोलंकी पर नामजद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और जान-बूझकर अपमान करने की धाराओं में FIR लिखी है। वहीं, विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद की शिकायत पर वफा अब्बास, इमरान, फहद के अलावा उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज हुई है।पूर्व विधायक इरफान सोलंकी कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में आगजनी मामले में जमानत पर बाहर हैं। वह 34 महीने जेल में रहकर पिछले साल 30 सितंबर 2025 को महाराजगंज की जेल से बाहर आए थे।हंगामे के दौरान लोग हलीम कॉलेज के गेट पर जमा हो गए।पटकापुर के रहने वाले वफा अब्बास ने बताया, हलीम ग्राउंड में कई सालों से बकरा बाजार लगवाई जा रही है। बकरीद के चलते मंगलवार रात बाजार में भारी भीड़ थी। सड़कें जाम हो रही थीं। इसलिए लोगों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। तभी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों बाजार आए। मेरा नाम लेकर गाली देने लगे। लोगों ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं उनके पास पहुंचा। इसके बाद इरफान और उनके साथियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। कमेटी के समीर, फहद, इकराम समेत अन्य लोगों ने विरोध किया तो इरफान सोलंकी ने उनके साथ भी मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर लात-घूसों से मारा। हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वफा अब्बास का आरोप है कि पूर्व विधायक ने मंडी लगाने के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, विरोध करने पर पूर्व विधायक के साथियों ने उनके साथ मारपीट की। वफा अब्बास ने बताया कि मंगलवार की रात इरफान सोलंकी और उनकी विधायक पत्नी के गनर ने उनके साथ मारपीट की।इरफान सोलंकी ने बताया कि हलीम मुस्लिम हंटर कॉलेज में बकरों की वर्षों पुरानी बाजार लगती है, जहां आने वाले ग्राहकों और कारोबारियों से वसूली की शिकायत मिल रह थी। इस पर वह पत्नी नसीम सोलंकी के साथ पहुंचे थे। विधायक नसीम सोलंकी ने वसूली का विरोध किया तो वफा अब्बास और उनके साथी भड़क गए और हमलावर हो गए। गनर अजीम ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ हाथापाई करने लगे। कार्बाइन छीनने का भी प्रयास किया। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पूर्व विधायक ने बताया कि गनर की ओर से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी गई है। मामले को लेकर वह पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के साथ इरफान सोलंकी और उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी। विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट से चुनाव जीता था।घटना के बाद बकरा बाजार के पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ एकजुट हो गए। लोगों ने हलीम ग्राउंड के सभी गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। पूर्व विधायक मुर्दाबाद नारे लगाए। मौके पर पहुंची चमनगंज पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन पदाधिकारी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे हंगामा चलता रहा।विधायक नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद ने मंडी संचालक वफा अब्बास, फहद, इमरान और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ चमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया कि 27 मई को विधायक नसीम सोलंकी के कहने पर मंडी गया था। जहां मंडी संचालक वफा अब्बास और उसके साथी फहद, इमरान और 15–20 अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। इस दौरान आरोपियों ने मंडी का गेट बंद कर जान से मारने का प्रयास किया, लोगों के बीच–बचाव करने पर वह किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले और पूरी जानकारी विधायक नसीम सोलंकी को दी और उन्हें गाड़ी से लेकर निकल गए। आरोपियों का पुराना अपराधिक इतिहास है और कई थानों में अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। चमनगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा, चोट पहुंचाना, धमकी, जानबूझकर अपमान करने, लोक सेवक को चोट पहुंचाने, लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने विधायक नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अजीम को विधायक की सुरक्षा में लगाया गया था। अगर कॉन्स्टेबल को विधायक की सुरक्षा में खतरे की संभावना थी, तो उसे उनके साथ रहना चाहिए था, ना कि मंडी परिसर में जाना चाहिए था। कॉन्स्टेबल ने विधायक की सुरक्षा में लापरवाही बरती है, जिस कारण उस पर कार्रवाई की गई है।मंगलवार की देर रात चमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा:महराजगंज जेल के बाहर विधायक पत्नी को गले लगाया, फेसबुक पर लिखा- स्वागत नहीं करोगे हमारा कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद आज मंगलवार शाम जेल से बाहर आ गए। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों और सास खुर्शिदा बेगम के साथ उन्हें लेने के लिए महराजगंज जेल पहुंची थीं





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maruti-Suzuki CEO Arrest Company Shares Dip

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ऐसी होगी 100% इथेनॉल वाली Maruti! आ रही Wagon R E100?Maruti WagonR E100: मारुति सुजुकी 5 जून 2026 को देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च करने की तैयारी में है.

Read more »

दिल्ली से ऑन डिमांड चुराते थे लग्जरी कारें, इंदौर और देवास में बेच देते थे गाड़ियां; मेरठ से हुई गिरफ्तारी - delhi car theft ring busted asif arrested 2 thars recoveredपश्चिम जिला पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय वाहन चोर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मेरठ से आसिफ उर्फ पटू को गिरफ्तार कर चोरी की दो महिंद्रा थार गाड़ियां बरामद की गईं, जो इंदौर और देवास में बेची जाती थीं।

Read more »

दिल्ली में महिला यात्री का ट्रॉली बैग चोरी कर फरार चल रहा कैब चालक गिरफ्तार - new delhi cab driver arrested for passengers luggage theftसंसद मार्ग थाना पुलिस ने डेढ़ महीने पहले हुई यात्री के सामान चोरी की घटना को सुलझाते हुए कैब चालक जितेंद्र सिंह उर्फ अनुज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ओला कैब से युवती का ट्रॉली बैग चुराया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त की...

Read more »

पहाड़गंज में चार राउंड फायरिंग कर शराब की दुकान लूटने पहुंचे बदमाश, पुलिस ने कुछ ही घंटों में दो को दबोचा - delhi liquor store robbery 2 arrested after firing in paharganjमध्य दिल्ली के पहाड़गंज में एक सरकारी शराब की दुकान पर लूट के इरादे से आए दो बदमाशों ने फायरिंग की और कर्मचारियों को घायल कर दिया। पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद...

Read more »

तेल और डॉलर बचाने की पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर मारुति-सुजुकी ने किया अमल | Maruti Suzuki New Guideline After Pm Narendra Modi Austerity Appeal Amid Iran And Strait Of Hormuz Tensionmaruti suzuki fuel conservation appeal: मारुति सुजुकी ने पेट्रोल और डॉलर बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कर्मचारियों को घर से काम, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

Read more »

Delhi Fire: विजय विहार में चार मंजिला इमारत में भीषण आग, 23 लोगों को बचाया गया - vijay vihar fire 23 rescued from 4storey delhi building blazeविजय विहार फेज-2 में चार मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि दो लोग घायल हुए। आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली मीटर सेक्शन से शुरू हुई, जिसमें छह दोपहिया वाहन और 18 मीटर जल गए।

Read more »