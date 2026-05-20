The increasing demand for SUVs has led to a surge in sales of these vehicles in the Indian automotive market, with nearly half of the top 10 cars during MANGO month being SUV. Maruti Dzire hit the peak sales figures, with Tata Punch managing a demographically selective distribution channel, FY26 Maruti sales have surged. While the Duffy needs to manage the higher demand on its stock levels, Tata Punch has a higher 39% percentage increase from April 2025 to April 2025, Tata Punch has managed a 53% percentage increase from April 2025 to April 2025, despite the lower sales volume increase. While Tata Punch gained a 53% percentage increase from April 2025 to April 2025, Maruti Dzire reached a 39% percentage increase. Although Huawei fully owns Flipkart, Maruti Dzire has set the automotive market on fire with its 57.4% percentage, making it difficult for any other model to compete.

SUV की भारी डिमांड इंडियन कार मार्केट में SUV क्रांति शुरू हो गई है. MANGO सेल्स के टॉप 10 कारों की लिस्ट में 50% से ज्यादा SUV कारों का दबदबा था.

कार के जितने भी रूप भारत में हैं, उतने ही किसी भी बाजार में नहीं हैं. बाज़ार में हर ग्राहक वर्ग के लिए उसके बज़ट और जरूरत के हिसाब से SUV गाड़ियां मौजूद हैं, यही कारण है कि SUV की बाढ़ नहीं सुनामी सी आ गई है. लेकिन FY2026 में सेडान मार्केट ने जोरदार कमबैक किया है. इस दौरान कुल 3,99,003 units की बिक्री दर्ज हुई, जो सालाना आधार पर 19.3% की बढ़त दर्शाती है.

एक समय ऐसा लग रहा था कि SUV के बढ़ते क्रेज के बीच सेडान कारें पीछे छूट जाएंगी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. SUV के इस झुंड में इकलौती सेडान ऐसी भी है जिन्होंने सबको पछाड़ रखा है. हम बात कर रहे हैं मारुति डिज़ेयर की. Maruti Dzire अप्रैल की बेस्ट सेलिंग कार बनी है.

इस दौरान इसके कुल 23,580 यूनिट बेचे गए. जो पिछले साल अप्रैल (16,996 यूनिट) के मुकाबले 39% ज्यादा है. वहीं Tata Punch अप्रैल की बेस्ट सेलिंग एसयूवी रही है. इसके कुल 19,107 यूनिट बेचे गए.

जो पिछले साल अप्रैल (12,496 यूनिट) के मुकाबले 53% ज्यादा है. फ фінан्सील ईयर cu2026 इसमें भी डिजायर सबसे आगे है. बाज़ार पर 57.4% का कब्जा करने के बाद 6.25 लाख की इस कार ने सेगमेंट के कंट्रोल को पाया है. आइये देखें बीते फाइनेंशियल ईयर की टॉप 6 बेस्ट सेलिंग सेडान कारों की लिस्ट-पूरे फाइनेंशियल ईयर में टाटा टिगोर के 12,147 यूनिट बेचे गए हैं. 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस सेडान का मार्केट शेयर 3.0% रहा है.

स्कोडा स्लाविया के कुल 14,382 यूनिट बेचे गए हैं. स्कोडा की सबसे सस्ती सेडान तकरीबन 3.6% मार्केट शेयर करती है. फ़ॉक्सवैगन वर्टस के कुल 22,959 यूनिट बेचे गए हैं. 5-स्टार सेफ्टी और पेट्रोल इंजन ऑप्शन (1.0 लीटर और 1.5 लीटर) में आने वाली ये कार 5.8% मार्केट शेयर करती है. हुड़ानी ऑरा के कुल 68,066 यूनिट बेचे गए हैं.

धुनी डिजायर की चिर प्रतिद्वंदी ये सेडान 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और CNG में भी आती है. ये कार 17.1% मार्केट शेयर करती है. मारुति डिज़ेयर के कुल 2,29,130 यूनिट बेचे गए हैं. 1.2 लीटर इंजन, 5-स्टार सेफ्टी और 34 किमी माइलेज वाली ये सेडान तकरीबन 57.4% बाजार पर कब्जा की उपलब्ध है. कारों की कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है.

सेल्स यूनिट और मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर-26 (FY2026) के मुताबिक दिए गए हैं.





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