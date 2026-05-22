Networks, awareness, and availability may be a challenge in self-enumeration process ahead of census-2027

The self-enumeration process of the population enumeration was completed on Thursday. The last date to complete the online self-enumeration was six o'clock in the evening. The next important stage of the census, which will be started from Friday, will be conducted by the enumerators, who will visit households to count houses and families. The census administration is considering it a great administrative effort, but at the same time, several practical challenges are also being seen. 9,322 census blocks have been created in the district, and 11,103 enumerators and supervisors have been deployed.

नेटवर्क, जागरूकता और उपलब्धता बन सकती है चुनौती।जनगणना-2027 के तहत सात मई से शुरू हुई स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। जिला प्रशासन के अनुसार आखिरी दिन शाम छह बजे तक 57,452 लोगों ने आनलाइन स्वगणना पूरी की। अब शुक्रवार से जिले में जनगणना का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा, जिसमें प्रगणक घर-घर पहुंचकर मकानों और परिवारों की गणना करेंगे। प्रशासन ने इसे जिले के लिए बड़ी प्रशासनिक कवायद माना है, लेकिन इसके साथ कई व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने दिख रही हैं। जिले में जनगणना कार्य के लिए कुल 9,322 गणना ब्लाक बनाए गए हैं, जहां 11,103 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। प्रत्येक प्रगणक को 180 से 200 घरों वाला एक गणना ब्लाक आवंटित किया गया है। पहले चरण में प्रगणक अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करेंगे, फिर मकानों की नंबरिंग की जाएगी और उसके बाद मकान व परिवार संबंधी विवरण दर्ज किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र के साथ सदर, गोला और बांसगांव तहसीलों में सबसे अधिक गणना प्रस्तावित है। नगर निगम को पांच जोन में बांटते हुए सबसे अधिक 2,043 ब्लाक तैयार किए गए हैं, जबकि सदर में 1,492, गोला में 1,031 और बांसगांव में 957 ब्लाक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, शुक्रवार से शुरू होने वाला घर-घर सर्वे आसान नहीं माना जा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व के अनुभवों के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उपलब्धता, सही जानकारी देने में झिझक, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या और लंबी प्रश्नावली को लेकर भ्रम हो सकती है। कई परिवार दिन में घर पर नहीं मिलते, किरायेदारों और अस्थायी निवासियों का रिकार्ड तैयार करना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा.

नेटवर्क, जागरूकता और उपलब्धता बन सकती है चुनौती।जनगणना-2027 के तहत सात मई से शुरू हुई स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। जिला प्रशासन के अनुसार आखिरी दिन शाम छह बजे तक 57,452 लोगों ने आनलाइन स्वगणना पूरी की। अब शुक्रवार से जिले में जनगणना का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा, जिसमें प्रगणक घर-घर पहुंचकर मकानों और परिवारों की गणना करेंगे। प्रशासन ने इसे जिले के लिए बड़ी प्रशासनिक कवायद माना है, लेकिन इसके साथ कई व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने दिख रही हैं। जिले में जनगणना कार्य के लिए कुल 9,322 गणना ब्लाक बनाए गए हैं, जहां 11,103 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। प्रत्येक प्रगणक को 180 से 200 घरों वाला एक गणना ब्लाक आवंटित किया गया है। पहले चरण में प्रगणक अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करेंगे, फिर मकानों की नंबरिंग की जाएगी और उसके बाद मकान व परिवार संबंधी विवरण दर्ज किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र के साथ सदर, गोला और बांसगांव तहसीलों में सबसे अधिक गणना प्रस्तावित है। नगर निगम को पांच जोन में बांटते हुए सबसे अधिक 2,043 ब्लाक तैयार किए गए हैं, जबकि सदर में 1,492, गोला में 1,031 और बांसगांव में 957 ब्लाक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, शुक्रवार से शुरू होने वाला घर-घर सर्वे आसान नहीं माना जा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व के अनुभवों के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उपलब्धता, सही जानकारी देने में झिझक, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या और लंबी प्रश्नावली को लेकर भ्रम हो सकती है। कई परिवार दिन में घर पर नहीं मिलते, किरायेदारों और अस्थायी निवासियों का रिकार्ड तैयार करना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा





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