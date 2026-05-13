Nitish Sharma Shodh Ceremony in Kadavu; New Keralam CM Announcement Expected Soon, Congress Might Choose K. Venugopal as CM

The Bharatiya Janata Party (BJP) President Nitin Sharma will be a part of the swearing-in ceremony in Kadavu. The next Keralam Chief Minister's announcement could come in the next 24 hours, as claimed by the former Chief Minister of Keralam, C. Murali Durai. The Congress was last seen in 16 seats out of 30, with only 1 seat being won in the Puduchery assembly elections. The AINRC won 12 out of the 16 contested seats and secured 75% of the total winning seats. The BJP, on the other hand, won only 4 out of the 10 contestable seats, scoring 40% of the total winning seats.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ समारोह में शामिल होंगे; केरलम में आज मुख्यमंत्री का ऐलानपुडुचेरी में एन. रंगासामी आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। रंगासामी लोक भवन में शपथ लेंगे। कार्यक्रम से पहले रंगासामी, नितिन नवीन और अन्य नेताओं के साथ एयरपोर्ट से लोक भवन तक रोड शो करेंगे। 4 मई को आए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थीं। वहीं, केरलम के अगले सीएम के नाम की घोषणा अगले 24 घंटों में हो सकती है।पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के.

मुरलीधरन ने राहुल गांधी से मिलने के बाद दावा किया था कि बुधवार सुबह तक मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा।पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुए। AINRC ने 16 में से 12 सीटें जीतकर 75% का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया। भाजपा ने 10 में 4 सीटें जीतकर 40% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत सकी और उसका स्ट्राइक रेट मात्र 6% रहा।सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ, संदीप जी वेरियर, सजीव जोसेफ, टीओ मोहन और ऊषा विजयन के वेणुगोपाल को समर्थन देने का दावा किया गया है। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद बंगाल, असम और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पुडुचेरी में सीएम रंगासामी आज शपथ लेंगे। केरलम को अपने नए CM का इंतजार है। कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं। राहुल ने दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 75-80% सदस्यों ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया। वीडी सतीशन को 6 विधायकों का समर्थन मिला। बैठक के बाद तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सतीशन का समर्थन किया। UDF के सहयोगी दल IUML और केरलम कांग्रेस (जोसेफ) ने भी सतीशन को समर्थन दिया है।हिमंता दूसरी बार असम के CM:2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से मंत्री बने, सभी ने असमिया में शपथ ली; मोदी-शाह मौजूद रहे हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।इस जानकारी के लिए धन्यवाद





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