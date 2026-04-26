NoiseFit Diva Araya लॉन्च: खूबसूरत डिज़ाइन और उन्नत सुविधाओं से लैस स्मार्टवॉच

नॉइज़ ने NoiseFit Diva Araya नाम से एक नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जो सिरेमिक बिल्ड, क्रिस्टल डिज़ाइन, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग और SOS फंक्शन जैसी सुविधाओं से लैस है। इसकी कीमत 4,999 रुपये से शुरू होती है।

नई दिल्ली। नॉइज़ ने भारतीय बाजार में अपनी स्मार्टवॉच श्रृंखला का विस्तार करते हुए NoiseFit Diva Araya को लॉन्च किया है। यह स्मार्टवॉच विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है और यह अपनी खूबसूरती और उन्नत सुविधाओं के कारण जल्दी ही लोकप्रिय होने की उम्मीद है। NoiseFit Diva Araya का सबसे आकर्षक पहलू इसका डिज़ाइन है। इसमें एक शानदार सिरेमिक बिल्ड दिया गया है, जिसे 60 प्रिसिजन-सेट क्रिस्टल्स से सजाया गया है। यह इसे एक ज्वेलरी जैसा लुक देता है, जो इसे अन्य स्मार्टवॉच से अलग बनाता है। यह स्मार्टवॉच न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि यह कई उपयोगी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएँ भी प्रदान करती है। NoiseFit Diva Araya में ओवरनाइट स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग की सुविधा दी गई है, जो रात के दौरान आपकी त्वचा के तापमान को ट्रैक करती है। यह सुविधा आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, इसमें लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के साथ SOS फंक्शन भी दिया गया है, जो आपातकालीन स्थिति में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह स्मार्टवॉच आपके हृदय गति (हार्ट रेट) को भी लगातार मॉनिटर करती है और आपके रक्त में ऑक्सीजन के स्तर (SpO2) को ट्रैक करती है। यह आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने और आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। NoiseFit Diva Araya वायरलेस कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके सीधे अपनी स्मार्टवॉच से कॉल कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो हमेशा चलते-फिरते रहते हैं और अपने फोन तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। स्मार्टवॉच में 18mm का स्ट्रैप है और यह ज्वेलरी जैसा लुक देने के लिए 60 प्रिसिजन-सेट स्टोन्स से लैस है। यह कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस, स्ट्रेस ट्रैकिंग और स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट जैसी स्वास्थ्य निगरानी सुविधाएँ प्रदान करती है। यह महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मॉनिटर करती है। NoiseFit Diva Araya की भारत में कीमत 7,999 रुपये है, लेकिन लॉन्च िंग ऑफर के तहत इसे 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फ्रॉस्ट सिल्वर सिरेमिक, रोज़ गोल्ड लिंक, रोज़ गोल्ड सिरेमिक, आइकॉनिक सिल्वर और आइकॉनिक रोज़ गोल्ड जैसे विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। ग्राहक सिरेमिक, मेटल और मेश स्ट्रैप विकल्पों में से भी अपनी पसंद का स्ट्रैप चुन सकते हैं। हालांकि, रोज़ गोल्ड सिरेमिक वेरिएंट केवल 7,999 रुपये में ही उपलब्ध है। यह स्मार्टवॉच फ्लिपकार्ट और नॉइज़ की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Noise Diva Araya में 850 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे धूप में भी स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाता है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ब्लूटूथ 5.

3 दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह स्मार्टवॉच आपके पेयर्ड स्मार्टफोन के कैमरा और म्यूजिक को कंट्रोल करने की सुविधा भी प्रदान करती है। Noise Diva Araya क्लाउड-बेस्ड और कस्टम वॉच फेसेस के साथ आती है, जिसमें से आप 100 से अधिक कस्टमाइजेबल वॉच फेस चुन सकते हैं। यह iOS 11 या Android 9 और उससे ऊपर के वर्जन्स पर चलने वाले डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल है। अन्य उपयोगी सुविधाओं में वेदर अपडेट्स, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, फाइंड माय फोन फंक्शन, कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक और स्टॉपवॉच के साथ टाइमर शामिल हैं। नॉइज़ का दावा है कि NoiseFit Diva Araya एक बार चार्ज करने पर पांच दिनों तक चल सकती है और इसे रिचार्ज करने के लिए मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है





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