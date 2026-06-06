NCERT कक्षा 8 सोशल साइंस बुक जून 2026 के तीसरे सप्ताह तक वापस आएगी, शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखा गया

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद NCERT ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक को पूरी तरह संशोधित किया है। नए संस्करण में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। पुस्तक जून 2026 के तीसरे सप्ताह तक उपलब्ध हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और उसकी सभी फिजिकल और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने का आदेश देना एक बड़ा मुद्दा था। यह विवाद फरवरी 2026 में हुआ था जब कोर्ट ने पुस्तक के अध्याय 4 के कुछ पैराग्राफों पर आपत्ति जताई, जिनमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अदालतों में लंबित मामलों के बैकलॉग के बारे में लिखा था। न्यायालय की गंभीर आपत्ति के बाद NCERT ने बिना शर्त माफी जारी करते हुए पुस्तक को वापस ले लिया और विवादित मुद्दों को गलती बताया। पुस्तक के केवल 2.

25 लाख प्रतियों में से सिर्फ 38 ही बिकी थीं जब तक कि इसे रोक दिया गया। NCERT तुरंत एक विशेषज्ञ समीक्षा समिति का गठन कर उन चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यवाही आरंभ की। इस विशेषज्ञ समी削ा की सिफारिशों के आधार पर नए संशोधित संस्करण की तैयारी हुई। एनसीईआरटी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, संशोधित पुस्तक का नया संस्करण जून 2026 के तीसरे सप्ताह तक शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाएगा। इसमें न्यायपालिका और अदालती भ्रष्टाचार से जुड़े सभी संदर्भ और टिप्पणियां पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। नए ड्राफ्ट को आंतरिक मंजूरी दिला चुकी है और इसे छपने के लिए भेज दिया गया है। यह पुस्तक फिर से छात्रों तक पहुंचने वाली है, जो जून के तीसरे हफ्ते तक उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार NCERT ने सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं का समाधान करते हुए पाठ्यवस्तु में आवश्यक संशोधन किए हैं





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NCERT सुप्रीम कोर्ट पाठ्यपुस्तक भ्रष्टाचार शैक्षणिक सत्र

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