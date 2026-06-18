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NCR योजना बोर्ड की चुनौतियाँ और भविष्य के उपाय

राजनीति एवं प्रशासन News

NCR योजना बोर्ड की चुनौतियाँ और भविष्य के उपाय
NCR योजनाशहरी विकासपरिवहन व्यवस्था
📆18-06-2026 06:30:00
📰Dainik Jagran
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यह लेख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा सामना की जा रही मुख्य चुनौतियों का विश्लेषण करता है और इसके भविष्य के कार्यान्वयन हेतु संभावित उपायों का संकेत देता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की स्थापना केवल दिल्ली पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वयित विकास के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए की गई थी। NCR योजना बोर्ड ने इस बड़े परिकल्पना को स्थानीय स्तर पर लागू करने का कार्यभार संभाला है। परन्तु हाल के अनुभव दर्शाते हैं कि योजना और वास्तविकता में जबरदस्त अंतर है। गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर अपनी बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास के कारण तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे अन्य नगर उसी स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं। इसके अतिरिक्त, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और राजमार्गों के पुनर्मुद्रण के बावजूद भी NCR में परिवहन व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। यह सवाल उठता है कि NCR योजना बोर्ड अपने मूल उद्देश्यों को क्यों पूर्ण नहीं कर पा रहा?

क्या इसमें कोई नीति या क्रियान्वयन तंत्र की कमी है? कौन इसकी जिम्मेदारी वहन कर रहा है? और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस उपाय अपनाए जाने चाहिए कि NCR एकीकृत, संतुलित और समान रूप से विकसित हो?

समाचार के अनुसार, दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, भिवानी और चरखी-दादरी जैसे क्षेत्रों का भी चयन किया गया है ताकि दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके और आबादी तथा प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके। बोर्ड ने अवैध निर्माण रुकाने, भूमि उपयोग को व्यवस्थित करने और उद्योगों व कार्यालयों को अन्य NCR शहरों में स्थानांतरित करने के नीतिगत ढाँचे तैयार किए हैं। शहरी आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर जल शोधन संयंत्र, सीवर नेटवर्क जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली के निकट 'काउंटर मैग्नेट एरिया' जैसे ग्वालियर, हिसार और पटियाला को समृद्ध बनाने के लिये योजनाएँ बनाई गई हैं, ताकि ये क्षेत्रों में आबादी को आकर्षित किया जा सके। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य के कनेक्शन के लिये हाई‑स्पीड रेल के कारीगर का विकास तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की योजना में भी बोर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि योजनाएँ प्रभावशाली दिखती हैं, पर क्रियान्वयन में कई बाधाएँ आ रही हैं। बोर्ड केवल योजनाएँ बना सकता है और सिफारिशें दे सकता है, पर यदि कोई राज्य सरकार इन योजनाओं का उल्लंघन करती है तो बोर्ड के पास दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इस कारण यह 'दंतविहीन' संस्था के समान कार्य कर रहा है। इससे NCR को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखने के प्रयास विफल हो रहे हैं। टैक्‍सियों के अन्तर‑राज्यीय परमिट, अलग-अलग टैक्स नीतियों, वायु प्रदूषण और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर भी बोर्ड असरदायक मध्यस्थता नहीं कर पाया है। सीएक्यूएम को यह काम सौंपना पड़ा और आज के समय में NCR की स्थानीय समस्याएँ और भी बढ़ती जा रही हैं। अतः NCR योजना बोर्ड को अपनी नीतियों को सुदृढ़ करने, राज्य सरकारों के साथ दण्डात्मक ढाँचे तय करने और एक प्रामाणिक निगरानी तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है

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NCR योजना शहरी विकास परिवहन व्यवस्था

 

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