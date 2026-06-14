NDMA ने अस्थायी रूप से बंद की सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सेवा

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने एहतियात के तौर पर मोबाइल पर आने वाली सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह सेवा मौसम संबंधी चेतावनियां और आपदा अलर्ट भेजती थी।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने हाल ही में मोबाइल फोन पर आने वाली सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह सेवा पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थी और इसके जरिए लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियां, प्राकृतिक आपदाओं के अलर्ट और अन्य आपातकालीन सूचनाएं सीधे उनके मोबाइल उपकरणों पर भेजी जाती थीं। अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला एहतियातन लिया गया है और अगले आदेश तक यह सेवा बंद रहेगी। हालांकि, इस कदम से उन लाखों उपयोगकर्ताओं में चिंता उत्पन्न हो गई है जो इस सेवा पर निर्भर थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक रहता है। यह सेवा मई 2026 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य लोगों को समय पर सचेत करना था ताकि वे आवश्यक सावधानी बरत सकें। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी मोबाइल उपकरणों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता था। यह संदेश फोन की स्क्रीन पर एक विशेष चेतावनी के रूप में दिखाई देता था और साथ ही एक तेज आवाज भी बजती थी ताकि उपयोगकर्ता तुरंत सतर्क हो जाएं। हाल के महीनों में, तेज आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं के दौरान इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, यहां तक कि रात के समय भी लोगों को अलर्ट भेजे गए। इस सेवा ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी, क्योंकि समय पर चेतावनी मिलने से लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस सेवा के बंद होने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे राहत की सांस मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें रात में बार-बार अलर्ट से परेशानी होती थी, वहीं दूसरी ओर कई नागरिकों ने सुरक्षा की दृष्टि से इस फैसले की आलोचना की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेवा को बंद करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए था, ताकि आपात स्थिति में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध हो। एनडीएमए ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि यह बंदी कितने समय तक रहेगी या भविष्य में सेवा को दोबारा शुरू करने की कोई योजना है या नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिलहाल, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम संबंधी जानकारी के लिए अन्य स्रोतों, जैसे कि स्थानीय समाचार चैनलों और मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखें.

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने हाल ही में मोबाइल फोन पर आने वाली सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह सेवा पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थी और इसके जरिए लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियां, प्राकृतिक आपदाओं के अलर्ट और अन्य आपातकालीन सूचनाएं सीधे उनके मोबाइल उपकरणों पर भेजी जाती थीं। अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला एहतियातन लिया गया है और अगले आदेश तक यह सेवा बंद रहेगी। हालांकि, इस कदम से उन लाखों उपयोगकर्ताओं में चिंता उत्पन्न हो गई है जो इस सेवा पर निर्भर थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक रहता है। यह सेवा मई 2026 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य लोगों को समय पर सचेत करना था ताकि वे आवश्यक सावधानी बरत सकें। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी मोबाइल उपकरणों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता था। यह संदेश फोन की स्क्रीन पर एक विशेष चेतावनी के रूप में दिखाई देता था और साथ ही एक तेज आवाज भी बजती थी ताकि उपयोगकर्ता तुरंत सतर्क हो जाएं। हाल के महीनों में, तेज आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं के दौरान इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, यहां तक कि रात के समय भी लोगों को अलर्ट भेजे गए। इस सेवा ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी, क्योंकि समय पर चेतावनी मिलने से लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस सेवा के बंद होने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे राहत की सांस मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें रात में बार-बार अलर्ट से परेशानी होती थी, वहीं दूसरी ओर कई नागरिकों ने सुरक्षा की दृष्टि से इस फैसले की आलोचना की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेवा को बंद करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए था, ताकि आपात स्थिति में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध हो। एनडीएमए ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि यह बंदी कितने समय तक रहेगी या भविष्य में सेवा को दोबारा शुरू करने की कोई योजना है या नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिलहाल, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम संबंधी जानकारी के लिए अन्य स्रोतों, जैसे कि स्थानीय समाचार चैनलों और मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखें





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