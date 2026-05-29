NEET उम्मीदवारों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा: 21 जून को मुफ्त बस यात्रा

दिल्ली सरकार ने NEET परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 21 जून को DTC बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। एडमिट कार्ड दिखाने पर मिलेगी यह सुविधा।

दिल्ली सरकार ने 21 जून को NEET परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस दिन छात्र दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षा दे सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल छात्रों के कल्याण के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा में हर संभव सहायता मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का समय और उनकी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी NEET उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की। इस घोषणा से हजारों छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से अपने परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करेंगे। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि मुफ्त यात्रा के लिए छात्रों को बस में चढ़ते समय कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा सभी DTC बस ों पर लागू होगी, चाहे वे साधारण हों या एयर कंडीशन्ड। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है कि परीक्षा के दिन किसी भी छात्र को परिवहन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, मंत्री ने राजधानी में हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के जल्द लॉन्च की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर ये बसें पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, तो इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यह कदम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। कई छात्रों ने इसे एक राहत भरी खबर बताया है क्योंकि परीक्षा के दिन अक्सर यातायात की समस्याएं परेशानी का कारण बनती हैं। यह पहल न केवल समय बचाने में मदद करेगी बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। सरकार की यह कोशिश है कि छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि यात्रा की चिंता में। इस तरह के कदम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में भी इसी तरह की सहायता प्रदान करती रहेगी। NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में छात्रों का भविष्य दांव पर लगा होता है, इसलिए सरकार का यह सहयोग सराहनीय है। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल करेंगे ताकि छात्रों को परीक्षा के दिन किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े.

दिल्ली सरकार ने 21 जून को NEET परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस दिन छात्र दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षा दे सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल छात्रों के कल्याण के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा में हर संभव सहायता मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का समय और उनकी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी NEET उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की। इस घोषणा से हजारों छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से अपने परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करेंगे। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि मुफ्त यात्रा के लिए छात्रों को बस में चढ़ते समय कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा सभी DTC बसों पर लागू होगी, चाहे वे साधारण हों या एयर कंडीशन्ड। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है कि परीक्षा के दिन किसी भी छात्र को परिवहन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, मंत्री ने राजधानी में हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के जल्द लॉन्च की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर ये बसें पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, तो इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यह कदम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। कई छात्रों ने इसे एक राहत भरी खबर बताया है क्योंकि परीक्षा के दिन अक्सर यातायात की समस्याएं परेशानी का कारण बनती हैं। यह पहल न केवल समय बचाने में मदद करेगी बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। सरकार की यह कोशिश है कि छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि यात्रा की चिंता में। इस तरह के कदम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में भी इसी तरह की सहायता प्रदान करती रहेगी। NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में छात्रों का भविष्य दांव पर लगा होता है, इसलिए सरकार का यह सहयोग सराहनीय है। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल करेंगे ताकि छात्रों को परीक्षा के दिन किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े





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