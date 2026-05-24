NEET एस्पिरेंट छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 'पेपर लीक' की खबरों से टूट गया था मानसिक संतुलन

कर्नाटक के कलाबुर्गी में एक होनहार नीट एस्पिरेंट छात्रा ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान भाग्यश्री पाटिल के रूप में हुई है, जिसने हाल ही में आए सेकंड-ईयर पीयू की परीक्षाओं में 92 फीसदी अंक हासिल किए थे। 12वीं बोर्ड में शानदार सफलता के बाद भाग्यश्री का पूरा ध्यान मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की करने पर था, लेकिन इस बीच आई एक आत्मघाती खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है।

12वीं में 92% लाने वाली NEET छात्रा ने किया सुसाइड, प‍िता बोले- 'पेपर-लीक' की खबरों से टूट गई थी कर्नाटक के कलाबुर्गी में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही होनहार छात्रा भाग्यश्री पाटिल ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 12वीं बोर्ड में 92% अंक हासिल करने वाली भाग्यश्री पर पेपर लीक की खबरों और परीक्षा के दबाव ने गहरा प्रभाव डाला। पिता राजशेखर पाटिल ने बताया कि बेटी मानसिक तनाव में थी, हालांकि उन्होंने किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा ' NEET ' को लेकर मचे घमासान और विवादों के बीच एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है.

12वीं में 92% लाने वाली NEET छात्रा ने किया सुसाइड, प‍िता बोले- 'पेपर-लीक' की खबरों से टूट गई थी कर्नाटक के कलाबुर्गी में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही होनहार छात्रा भाग्यश्री पाटिल ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 12वीं बोर्ड में 92% अंक हासिल करने वाली भाग्यश्री पर पेपर लीक की खबरों और परीक्षा के दबाव ने गहरा प्रभाव डाला। पिता राजशेखर पाटिल ने बताया कि बेटी मानसिक तनाव में थी, हालांकि उन्होंने किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'NEET' को लेकर मचे घमासान और विवादों के बीच एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है





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