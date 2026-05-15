NEET और अन्य परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में करने का निर्णय, अब तक की ऑनलाइन परीक्षाएं और उन परीक्षाओं की तैयारी जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई हैं

भारत की शिक्षा प्रणाली इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है. सालों से चली आ रही पेन और पेपर वाला कांसेप्ट अब धीरे-धीरे सिमटती दिख रही है. हाल के दिनों में NEET UG 2026 में हो रही गड़बड़ी, धांधली और लगातार लीक ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि ट्रेडिशनल तरीका अब भरोसेमंद नहीं रह गया है और यही कारण हैं कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब फैसला लिया है कि NEET परीक्षाओं का आयोजन अगले साल से ऑनलाइन मोड में किया जाएगा. न केवल नीट बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि वह हर छोटी-मोटी परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड तरीके से करने की तैयारी में है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कौन-कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो ऑनलाइन करवाई जाती हैं. और पढ़ेंनीट ही नहीं, हर परीक्षा होगी डिजिटल

भारत की शिक्षा प्रणाली इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है. सालों से चली आ रही पेन और पेपर वाला कांसेप्ट अब धीरे-धीरे सिमटती दिख रही है.

हाल के दिनों में NEET UG 2026 में हो रही गड़बड़ी, धांधली और लगातार लीक ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि ट्रेडिशनल तरीका अब भरोसेमंद नहीं रह गया है और यही कारण हैं कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब फैसला लिया है कि NEET परीक्षाओं का आयोजन अगले साल से ऑनलाइन मोड में किया जाएगा. न केवल नीट बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि वह हर छोटी-मोटी परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड तरीके से करने की तैयारी में है.

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