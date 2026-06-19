NEET परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा ऐलान

पूर्वोत्तर रेलवे ने NEET परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. 21 जून को गोरखपुर-लखनऊ रूट पर दो जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
पूर्वोत्तर रेलवे ने NEET परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. 21 जून को गोरखपुर-लखनऊ रूट पर दो जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
इन ट्रेनों में कुल 12 अनारक्षित कोच होंगे, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने में आसानी होगी. रेलवे ने कहा है कि इन विशेष ट्रेनों से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा. खासतौर पर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी. रेलवे ने परीक्षार्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और यात्रा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है.
इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी (GS) के 10 कोच और एसएलआरडी (SLRD) के 2 कोच लगाए जाएंगे. इस तरह प्रत्येक ट्रेन में कुल 12 कोच होंगे और सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे. परीक्षा के दिनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इससे छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने गंतव्य तक लौटने में सुविधा मिलेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा है कि भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष अवसरों पर ऐसी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा
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