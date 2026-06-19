Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

NEET परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा ऐलान

शिक्षा News

NEET परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा ऐलान
NEETपरीक्षार्थियोंरेलवे
📆19-06-2026 16:10:00
📰AajTak
49 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 63%

पूर्वोत्तर रेलवे ने NEET परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. 21 जून को गोरखपुर-लखनऊ रूट पर दो जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

पूर्वोत्तर रेलवे ने NEET परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. 21 जून को गोरखपुर-लखनऊ रूट पर दो जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

इन ट्रेनों में कुल 12 अनारक्षित कोच होंगे, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने में आसानी होगी. रेलवे ने कहा है कि इन विशेष ट्रेनों से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा. खासतौर पर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी. रेलवे ने परीक्षार्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और यात्रा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है.

इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी (GS) के 10 कोच और एसएलआरडी (SLRD) के 2 कोच लगाए जाएंगे. इस तरह प्रत्येक ट्रेन में कुल 12 कोच होंगे और सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे. परीक्षा के दिनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इससे छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने गंतव्य तक लौटने में सुविधा मिलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा है कि भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष अवसरों पर ऐसी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

NEET परीक्षार्थियों रेलवे अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर-लखनऊ रूट सुविधा

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rajasthan Politics : ‘गहलोत राज के 19 पेपर लीक पर राहुल गांधी चुप क्यों?’ BJP का पलटवार, गरमाया सियासी पारा | Rahul Gandhi Rajasthan Visit Kota Neet Controversy Diya Kumari Govind DotasraRajasthan Politics : ‘गहलोत राज के 19 पेपर लीक पर राहुल गांधी चुप क्यों?’ BJP का पलटवार, गरमाया सियासी पारा | Rahul Gandhi Rajasthan Visit Kota Neet Controversy Diya Kumari Govind Dotasraराहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान में सियासी घमासान। पेपर लीक, NEET परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा-कांग्रेस के शीर्ष नेता आमने-सामने। जानिए किसने क्या कहा।
Read more »

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया: सरकार का दावा- यह आतंकियों-अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, इसलिए NEET रीएग्जाम से पहले रोक लगाईदिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया: सरकार का दावा- यह आतंकियों-अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, इसलिए NEET रीएग्जाम से पहले रोक लगाईNEET UG 2026 Exam Paper Leak NTA Telegram India Ban Update; Follow Telegram Misuse, NEET Paper Leak, Central Government Latest News On Dainik Bhaskar.
Read more »

न ऑफिस, न मीटिंग; कॉल-चैट से चल रही CJP: बोले- नेपाल, बांग्लादेश जैसा नहीं करेंगे; क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का प्लानन ऑफिस, न मीटिंग; कॉल-चैट से चल रही CJP: बोले- नेपाल, बांग्लादेश जैसा नहीं करेंगे; क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का प्लानCJP Protest Vs BJP; Cockroach Janta Party GenZ Movement Analysis | Abhijit Dipke - NEET Row
Read more »

NEET 2026 के लिए टलीगम पर असयी प्रतिबध पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णयNEET 2026 के लिए टलीगम पर असयी प्रतिबध पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णयNEET 2026 परीक्षा की सुरक्षा के लिए टलीगम पर असयी बन पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, छात्रों और अभभवकों के लिए महत्व
Read more »

Telegram Ban: टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन नहीं हटेगा, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का अधिकारTelegram Ban: टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन नहीं हटेगा, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का अधिकारNEET Re Exam: नीट (UG) 2026 री-एग्जाम की सुरक्षा के लिए टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में
Read more »

Re-NEET Exam: परीक्षा में तीन मई वाला प्रवेश पत्र मान्य नहीं, एग्जाम से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्यRe-NEET Exam: परीक्षा में तीन मई वाला प्रवेश पत्र मान्य नहीं, एग्जाम से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्यNEET Exam: री-नीट (UG) 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए NTA ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 21 जून को आयोजित
Read more »



Render Time: 2026-06-19 19:10:00