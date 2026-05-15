NEET पेपर लीक मामले में दो भाइयों और उनके बेटों का खुलासा हुआ है। दोनों भाइयों ने अपने बेटों के जरिए पेपर बेचने का काम किया था। SOG के पास ऐसे 150 स्टूडेंट की डिटेल है, जिनको ये पेपर आगे बेचा गया। एक पेपर के बदले 10 लाख रुपए वसूले गए थे।
NEET पेपर लीक के सरगना भाई मांगीलाल बिंवाल और दिनेश बिंवाल अपने बेटों के जरिए पेपर बेचते थे। मांगीलाल, दिनेश और मांगीलाल का बेटा विकास पुलिस की गिरफ्त में हैं। परिवार का दावा है दिनेश का नाबालिग बेटा भी कस्टडी में है। दोनों के बेटे सीकर की एक प्राइवेट कोचिंग में NEET की तैयारी कर रहे थे। इनके पास 27 अप्रैल को ही पेपर पहुंच गया था। पेपर आगे बेचने के लिए दोनों ने सैकड़ों खरीददार स्टूडेंट की लिस्ट तैयार की थी। बाकायदा चैट ग्रुप बनाया था। SOG के पास ऐसे 150 स्टूडेंट की डिटेल है, जिनको ये पेपर आगे बेचा गया। एक पेपर के बदले 10 लाख रुपए वसूले गए थे। बेटों को बनाया सप्लायर, बेचे लीक पेप.
NEET UG Exam Live Updates: NEET-UG 2026 Paper Leak Caseसीबीआई ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सुशांत खैरनार को धन्नाजय लोखंडे से गिरफ्तार किया है. छात्र नए पेपर तारीख, एडमिट कार्ड और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.
NEET paper leak 2026 investigation handed over to CBI, questions raised over NEET paper leak 2024 caseThe Central Government has instructed the CBI to investigate the NEET paper leak 2026 case, similar to the NEET paper leak 2024 case. The alleged mastermind, Sanjeev Mukhia, is still in jail for the 2024 NEET paper leak case, while the 2026 case is being investigated due to the leak of the NEET paper in 2024. The investigation is being questioned due to the release of Sanjeev Mukhia on bail in the 2024 NEET paper leak case.
NEET-UG पेपर लीक मामले में एक्शन में CBI, दिल्ली में NTA मुख्यालय पहुंची जांच टीम; अधिकारियों से पूछताछ शुरूNEET-UG पेपर लीक मामले की जांच तेज करते हुए CBI टीम NTA मुख्यालय पहुंची है। अधिकारी परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्र वितरण से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रहे हैं।
NEET Paper Leak: सीएम विजय की बड़ी मांग, बोले- नीट खत्म करो, 12वीं के अंकों से हो मेडिकल एडमिशनNEET परीक्षा में कथित पेपर लीक विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है।
NEET केस- अब तक 7 हिरासत में: 3-3 महाराष्ट्र और राजस्थान, 1 हरियाणा से; पुलिस बोली- राजस्थान में 1 हजार कैं...NEET UG 2026, NEET UG 2026 Case, NEET UG 2026 Row, NEET UG 2026 Paper Leak Case, NTA, NEET News Live
NEET UG Paper Leak 2026: Dharmendra Pradhan High Level Meeting on NEET Re-ExamCBI arrests two more in NEET-UG 2026 paper leak case, as central education minister Dharmendra Pradhan holds high-level meeting on NEET re-exam amid controversy.
