NEET पेपर लीक: मऊगंज की छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पढ़ाई का दर्द

NEET पेपर लीक से आहत मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। पिता ने कर्ज लेकर बेटी की पढ़ाई करवाई थी।

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की एक छात्रा ने NEET पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली। आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की इस छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा, 'मम्मी-पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेगी और डॉक्टर बन जाएगी। पर दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सॉरी मम्मी-पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया।' यह घटना नागपुर में 20 मई को हुई जहां आकांक्षा अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिता कृष्णकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बेटी शुरू से पढ़ाई में अव्वल थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का लोन लेकर उसकी कोचिंग करवाई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वे उसे डॉक्टर बनाने के लिए और उधार लेने को तैयार थे। लेकिन पेपर लीक की खबर ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की एक छात्रा ने NEET पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली। आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की इस छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा, 'मम्मी-पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेगी और डॉक्टर बन जाएगी। पर दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सॉरी मम्मी-पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया।' यह घटना नागपुर में 20 मई को हुई जहां आकांक्षा अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिता कृष्णकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बेटी शुरू से पढ़ाई में अव्वल थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का लोन लेकर उसकी कोचिंग करवाई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वे उसे डॉक्टर बनाने के लिए और उधार लेने को तैयार थे। लेकिन पेपर लीक की खबर ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया





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NEET पेपर लीक छात्रा आत्महत्या मऊगंज शिक्षा प्रणाली परिवार की दुर्दशा

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