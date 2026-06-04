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NEET पेपर लीक से हुई अकांक्षा चतुर्वेदी की मौत: परिवार पर शोक, राजनीति में गर्म बहस

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NEET पेपर लीक से हुई अकांक्षा चतुर्वेदी की मौत: परिवार पर शोक, राजनीति में गर्म बहस
NEETपेपर लीकेजआकांक्षा चतुर्वेदी
📆04-06-2026 08:30:00
📰Dainik Bhaskar
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नागपुर में NEET परीक्षा के पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर डूबी आकांक्षा चतुर्वेदी की पारिवारिक त्रासदी, राजनीतिक प्रतिक्रिया और शिक्षा व्यवस्था की गहरी समस्याओं की विस्तृत कहानी।

नागपुर के मऊगंज में NEET परीक्षा के पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर डूबे आकांक्षा चतुर्वेदी की परिवार पर गहरी शोक नैया छा गई है। उनकी माँ नीलम चतुर्वेदी अपने खोई हुई बेटी के दर्द को शब्दों में बयाँ करती हैं, "पेपर दोबारा करा लोगे, पर मेरी बेटी फिर नहीं लौटेगी।" वह बताती हैं कि आकांक्षा अक्सर सपनों में आकर माफी माँगती है, "माँ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, आपके और पापा के सपने पूरे नहीं कर पाई।" यह सवाल उठता है कि क्या गरीब परिवार में डॉक्टर बनने का सपना देखना ही उनका अपराध था?

आकांक्षा की मौत राजनीतिक मंच पर भी बहस का विषय बन गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, "शिक्षा व्यवस्था में बढ़ता भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाओं की कीमत हमारी युवा पीढ़ी चुकाती है।" उसी समय भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया, "राहुल गांधी विपक्ष नहीं, प्रोपेगेंडा के नेता हैं, वे डर और भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं।" दैनिक भास्कर की टीम ने जब परिवार से मुलाक़ात की तो एक जर्जर पुराने खपरैल वाले घर में टूटे परिवार की सच्ची स्थिति देखी। माँ रोते‑रोते बेटी को याद कर रही थी, जबकि पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी अस्पताल में जीवन‑युद्ध लड़ रहे थे और 15‑20 लाख रुपये का कर्ज बोझ बन गया था। आकांक्षा एक मेधावी छात्रा थी, उसे 650 से अधिक अंक मिलने की उम्मीद थी, परन्तु लीक की खबर ने उसे अत्यधिक तनाव में धकेल दिया, जिससे वह निराशा में डूब कर आत्महत्या करने का कदम उठाया। पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिये अपना सारा जीवन, अपनी कमाई और भविष्य को दांव पर लगा दिया, लेकिन अब वे अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाए। डॉक्टरों का कहना है कि परिवार में डिप्रेशन की लहर दौड़ गई है और आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस त्रासदी के असर से जूझ रहे हैं। नीलम का पति कई बार हार्ट अटैक और लकवा से जूझ चुका है, फिर भी वह काम पर लौटकर जीवन यापन करने की कोशिश कर रही है। आकांक्षा का छोटा भाई राज चतुर्वेदी कहता है कि उसकी बहन हमेशा डॉक्टर बनने के सपने में ही डूबी रहती थी, और पेपर लीक के बाद वह गहरी उदासीनता में चली गई, भोजन‑पान छोड़कर केवल चुपचाप मौन में रह गई। दादी यशोदा चतुर्वेदी, जो 90 साल की हैं, अपने भाग्य को अभिशाप मानती हैं और कहते हैं कि अब उनकी आंखों के सामने अपनी ही तिसरी पीढ़ी की मौत देखना निराशा से भर देता है। पिता हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा, "जिस उम्र में बेटी की डोली उठानी थी, अब उसी उम्र में उसकी अंत्येष्टि उँठानी पड़ी।" नीलम ने रोते हुए कहा, "यह भ्रष्ट सिस्टम ने हमारी बेटी की जान ले ली, सरकार को किसी गरीब की जिंदगी या मौत का फर्क नहीं पड़ता।" यह दर्दनाक कथा शिक्षा प्रणाली की विषाक्तता, आर्थिक दबाव और सामाजिक नीतियों के फंदे को उजागर करती है, जो अक्सर गरीब परिवारों को निराशाजनक अंत तक धकेल देती है

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NEET पेपर लीकेज आकांक्षा चतुर्वेदी शिक्षा भ्रष्टाचार परिवारिक त्रासदी

 

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