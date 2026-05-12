NEET यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने NSUI कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के जवाब में एग्जाम को रद्द किया है

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल की नीट परीक्षा को रद्द किया है, जिससे उड़ी बारिश में विश्वविद्यालयों में हुई परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच एग्जाम रद्द करने का कदम उठाया गया है। NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है

देश भर में आयोजित की गई मेडिकल की नीट परीक्षा के पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस फैसले के बाद अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, देश के हर कोने से छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। NEET की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर हैं। सरकार कहां है? -NSUI अध्यक्ष का सवा.

देश भर में आयोजित की गई मेडिकल की नीट परीक्षा के पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस फैसले के बाद अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, देश के हर कोने से छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। NEET की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर हैं। सरकार कहां है? -NSUI अध्यक्ष का सवा





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